Lustenau peilt den Linz-Doppelschlag an

Mit sieben Punkten aus den fünf Frühjahrsspielen gelang Austria Lustenau ein gelungener Abschluss des Grunddurchgangs. Nach der Ligateilung beträgt der Abstand auf das rettende Ufer nur mehr zwei Zähler. Mit einem weiteren Sieg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz soll das nächste Zeichen im Abstiegskampf gesetzt werden.

Sieben Punkte sammelte Austria Lustenau in den ersten fünf Spielen unter der Obhut von Andreas Heraf und damit um vier mehr als im gesamten Herbstdurchgang davor. In der Formtabelle des Frühjahrs finden sich die Vorarlberger dadurch sogar ex aequo mit dem Wolfsberger AC auf dem sechsten Platz wieder und haben sich im Abstiegskampf wieder in Stellung gebracht. Nach der Liga- und Punkteteilung beträgt der Abstand auf die vorletzte WSG Tirol nur mehr zwei Zähler, das Rennen gegen den Gang in die Zweitklassigkeit ist ab sofort voll im Gange. Mit einem 2:0-Sieg gegen Blau-Weiss Linz - es war dies der erste Heimerfolg in der laufenden Saison - gelang den Lustenauern ein perfekter Abschluss des Grunddurchgangs. Mit einem Auswärtssieg im kommenden Duell gegen die Oberösterreicher am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) soll nun auch ein perfekter Start in der Qualifikationsgruppe geschafft werden.

"Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir in der Lage sind Punkte zu holen und auch zu gewinnen. Daher wollen wir nun natürlich auch in Linz die Partie für uns entscheiden", betont Cheftrainer Andreas Heraf auf der "Vereinsseite" vor der wichtigen Begegnungen gegen die Stahlstädter. Aktuell liegt die Mannschaft von Coach Gerald Scheiblehner nur vier Zähler vor den Vorarlbergern, die mit einem Auswärtssieg so richtig Spannung in den dichten Abstiegskampf bringen könnten. Allerdings verloren die Linzer keines ihrer letzten fünf Heimspiele gegen die Lustenauer (drei Siege/zwei Remis), die letzte Begegnung der beiden Teams in Oberösterreich endete mit einem torlosen Unentschieden. Nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende wollen die Gäste aus dem "Ländle" aber nur für den Doppelschlag gegen die Linzer sorgen, auch wenn dieses Kunststück zuletzt 2019 in der 2. Liga gelang.

Lustenau mit komplettem Kader

Coach Heraf weiß um die Schwierigkeit dieser Mission: "Wir haben uns mit dem Gegner schon letzte Woche auseinandergesetzt. Die Infos und die Überlegungen aus dem zurückliegenden Spiel haben wir nun natürlich mit in unsere Überlegungen mit reingenommen. Wir wissen, wie Blau-Weiß spielt. Da hat sich trotz der Niederlage nichts verändert. Sie haben bisher ein gute Saison gespielt." Mit Siegen gegen Red Bull Salzburg (1:0) sowie den LASK (2:0) bewies der Aufsteiger allemal, dass man sich in der Bundesliga vor nichts und niemanden verstecken muss. Zuletzt mussten sich die Blau-Weißen aber dreimal in Folge geschlagen geben und blieben generell seit dem Jahreswechsel noch ohne vollen Erfolg. Die Formkurve zeigte also deutlich nach Lustenau, die mit dem Trainerwechsel bisher alles richtig gemacht haben.

Der 56-Jährige Coach der Vorarlberger kann zudem beim Auswärtsspiel auf seinen gesamten Kader bauen. Mittelfeldass Pius Grabher kehrt nach seiner abgesessenen Rot-Sperre wieder in den Kader zurück und auch sonst melden sich alle Spieler für das kommende Duell fit. Nach den gewonnen Erkenntnissen in der Vorwoche, gibt sich Heraf optimistisch, dass man wieder mit Zählbarem die Heimreise antritt: "Wir haben vergangenen Sonntag viele Dinge gut gemacht. Das wollen wir am Samstag wieder auf den Platz bringen. Jene Sachen, die uns nicht gelungen sind, wollen wir besser machen - dann bin ich überzeugt, dass es wieder funktionieren wird."