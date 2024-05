Lustenau nimmt 2. Liga mit Neo-Coach Brenner in Angriff

Nach dem Abgang von Andreas Heraf hat Absteiger Austria Lustenau einen neuen Trainer gefunden. Der 38-jährige Martin Brenner übernimmt den Verein.

Austria Lustenau hat nach dem Abschied von Andreas Heraf einen neuen Trainer gefunden. Martin Brenner wird den Neo-Zweitligisten in Zukunft betreuen. Der 38-Jährige kommt vom VfB Hohenems, mit dem er in der Regionalliga West den zweiten Platz belegt und zwei Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Rückstand sogar noch Chancen auf den Meistertitel hat.

"Mit Martin haben wir einen Trainer gewonnen, der für einen aktiven, mutigen und offensiven Fußball steht. Er arbeitet akribisch während der Wochen an seinen Prinzipien, und seine Leidenschaft spiegelt sich auf dem Platz in seinem Team wider. Nach verschiedenen Gesprächen sind wir sehr froh, dass wir mit Martin unsere Wunschlösung gefunden haben", zeigte sich Sportdirektor Mirco Papaleo begeistert.

Brenner wird bereits das erste Training am 17. Juni abhalten und auch in die Kaderzusammenstellung eingebunden. "Ich lebe mit meiner Familie seit acht Jahren in Lustenau, habe hier meinen Freundeskreis und fühle mich als echtes Vorarlberg-Produkt. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Hohenems wollte ich jetzt den Schritt in den Profi-Fußball machen. Ich bin dankbar, dass ich bei der Austria diese Chance erhalte und freue mich riesig auf die Aufgabe", kann es Brenner kaum erwarten.