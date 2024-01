Lustenau mit Stellungnahme zur AMS-Spielersuche

Ein mittlerweile gelöschtes öffentliches Stellenangebot für einen Job als Profifußballer bei Bundesligist Austria Lustenau auf der offiziellen Seite des AMS sorgte zuletzt für Staunen. Nun erklärt das Tabellenschlusslicht seine Vorgehensweise und wundert sich über die Berichterstattung zu diesem Thema.

Auf der offiziellen Seite des AMS war zuletzt ein öffentliches Stellenangebot für einen Job als Profifußballer zu finden. Ausgegangen ist dieses von Schlusslicht Austria Lustenau, welches frisches Personal für den Kampf gegen den Abstieg sucht. Kurioserweise handelte sich bei der Stellenausschreibung um einen Außenstürmer, als Qualifikation wurden aber Qualitäten eines Innenverteidigers gesucht. Dabei dürfte es sich um Matheus Lins handeln, der seit dieser Woche als Trainingsgast in der Vorbereitung mit dabei ist. Mittlerweile wurde die Annonce wieder gelöscht. Nach reichlich Berichterstattung zu diesem Thema sahen sich die Vorarlberger nun dazu veranlasst, eine offizielle Stellungnahme abzugeben.

So erklären die Lustenauer in einer offiziellen Aussendung: "Der SC Austria Lustenau prüft und arbeitet derzeit an der Umsetzung eines Transfers. Voraussetzung einer Verpflichtung eines Nicht-EU- Bürgers ist eine Rot-Weiß-Rot-Karte. Diese wurde seitens der Austria beim AMS beantragt." Laut Geschäftsführer Vincent Baur ein normales Prozedere: "Der Ablauf, wie es jetzt bei der SC Austria Lustenau GmbH der Fall war, ist ein Standardprozedere. Wie uns das AMS bestätigt hat, betrifft das sämtliche Sportvereine in Österreich, egal ob Fußball, Eishockey oder Handball. Die veröffentlichte Stellenausschreibung muss zwingend beim AMS ausgeschrieben werden, sonst kann der jeweilige Antrag für eine Rot-Weiß-Rot-Karte nicht bearbeitet werden. Üblicherweise sind die Stellenausschreibungen weniger lange online zu sehen, das liegt im Ermessen der jeweiligen AMS-Dienststellen."

Die Vorarlberger veröffentlichten auch einen Auszug aus dem offiziellen Schreiben des AMS: "Das AMS ist nun gesetzlich dazu verpflichtet, eine Arbeitsmarktprüfung durchzuführen." Die Grün-Weißen aus dem "Ländle" reagierten verwundert über die Berichterstattungen, dass der Verein über den Arbeitsmarktservice neues Spielerpersonal suche. Dem ist aber nicht so, wie Baur klarstellt: "Die Berichterstattung, wonach die Austria über das Arbeitsmarktservice einen Spieler sucht, ist folglich nicht richtig. Da es sich um eine gängige Praxis handelt, die von allen Vereinen einzuhalten ist, sind wir über die aktuelle Berichterstattung mehr als verwundert."