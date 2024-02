Lustenau mit Sieg im Boateng-Transferstreit

Tabellenschlusslicht hat im Transferstreit mit dem portugiesischen Klub CD Santa Clara aufgrund der ablösefreien Verpflichtung von Abwehrspieler Kennedy Boateng einen Erfolg gefeiert. Die Forderungen der Portugiesen gegen den Spieler sowie den österreichischen Klub wurden von der FIFA vollumfänglich abgewiesen.

Anfang November vermeldete Austria Lustenau die ablösefreie Verpflichtung von Abwehrspieler Kennedy Boateng, dessen Vertrag beim portugiesischen Klub CD Santa Clara im Sommer ausgelaufen war. Doch Mitte Jänner berichteten portugiesische Medien, dass der Klub aus der 2. Liga Beschwerde gegen diesen Transfer eingereicht hat, da der 27-jährige Profi aus Togo laut ihnen per Vertragsklausel noch an den Klub gebunden war. Den Vorarlbergern drohte, eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro nachzahlen zu müssen. Im "Ländle" gab man sich in der Hinsicht aber entspannt und wies darauf hin, dass man zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung keine Fehler gemacht habe und die Auseinandersetzung eine Sache zwischen dem Defensivprofi und seinem Ex-Klub sei.

"Der fällige Anmeldeprozess im Zuge der Verpflichtung des Spielers wurde sowohl im internationalen Transfersystem der FIFA als auch bei der Österreichischen Bundesliga ordnungsgemäß vom SC Austria Lustenau durchgeführt. Alle Prozessschritte und Dokumente wurden vom portugiesischen als auch vom österreichischen Verband problemlos akzeptiert. Der Player Passport (ausgestellt vom portugiesischen Fußballverband), als auch das sogenannte ITC (International Transfer Certificate) als Abschluss des Prozesses bestätigen die Vertragsfreiheit des Spielers seit dem 30. Juni 2023", verlautbarte Lustenau Mitte Jänner in einer offiziellen Aussendung. Das hat der Weltverband nun auch selbst bestätigt und alle Forderungen des portugiesischen Klubs gegen den Spieler sowie den Verein in vollem Umfang zurückgewiesen.

"Froh, dieses Kapitel schließen zu können"

"Nachdem in den letzten Monaten alle involvierten Parteien ihre Stellungnahmen abgegeben haben, hat die zuständige "Dispute Resolution Chamber" der FIFA heute ihre Entscheidung in dieser Causa bekanntgegeben. Die Entscheidung besagt, dass alle Vorwürfe und Forderungen von Seiten des portugiesischen Clubs vollumfänglich abgewiesen wurden und somit sowohl der Spieler als auch der SC Austria Lustenau keine Konsequenzen zu befürchten haben", vermeldet das aktuelle Tabellenschlusslicht der Bundesliga, welches sich nach zuletzt zwei Niederlagen wieder voll und ganz auf den sportlichen Bereich und den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren kann.

Darüber ist auch Vorstandssprecher Bernd Bösch sehr froh: "Auch wenn wir uns - wie häufiger betont - zu keinem Zeitpunkt des Prozesses einem Fehlverhalten unsererseits bewusst waren und bei der Verpflichtung alles ordnungsgemäß durchgeführt haben, sind wir natürlich alle erleichtert, dass das zuständige Gremium bei der FIFA diese Auffassung bestätigt. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Kapitel jetzt hoffentlich endgültig schließen können und uns wieder voll auf die anderen wichtigen Themen im Verein rund um den Klassenerhalt fokussieren können." Nach einer schmerzhaften 0:7-Niederlage bei Tabellenführer Red Bull Salzburg, wartet am kommenden Spieltag ein Auswärtsspiel bei Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Mannschaft von Coach Andreas Heraf.