Lustenau mit schlechtestem Start eines Bundesligisten seit vier Jahren

Die Niederlage von Austria Lustenau gegen Red Bull Salzburg (0:4) kam wenig überraschend, an der bisher mageren Punkteausbeute der Vorarlberger ändert das aber nichts. Nur zwei Punkte nach neun Spieltagen wies zuletzt die Admira in der Saison 2019/20 auf, die Niederösterreicher schafften allerdings in weiterer Folge den Klassenerhalt. Auch in Vorarlberg wirft man die Flinte noch lange nicht ins Korn.

Das bekanntlich schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga macht Austria Lustenau zu schaffen. Schloss man die Debütsaison im Oberhaus noch auf dem starken achten Platz ab und zog zudem ins Europacup-Play-off ein, wo man sich schlussendlich der Wiener Austria geschlagen geben musste, wartet man in der aktuellen Spielzeit auch nach dem neunten Spieltag weiterhin auf den ersten Sieg. Mit nur zwei Punkten bekleidet man nun schon seit vier Spieltagen den letzten Tabellenplatz und ist nach der Rückkehr in die erste Liga nun erstmals mit einer sportlichen Krise konfrontiert. "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben nicht geglaubt, dass wir jetzt diese Liga dominieren werden. Wir wussten, dass wir auch mal eine schlechte Serie haben werden", betonte Vorstand Bernd Bösch bereits bei "Sky" nach der 0:4-Niederlage gegen Salzburg.

Die Lustenauer haben auch kein einfaches Transferfenster hinter sich und mussten große Teile der Vorbereitung mit einem "Minikader" absolvieren, viele Neuzugänge wurden erst relativ spät präsentiert. Zudem musste man im Sommer einige schmerzhafte Abgänge wie Abwehrchef Jean Hugonet oder Linksverteidiger Hakim Guenouche verkraften. Die Vorzeichen für eine Wiederholung der starken Debütsaison standen daher bereits vor dem ersten Spieltag nicht besonders gut. Vor allem defensiv haben die Vorarlberger in dieser Saison sichtlich zu kämpfen, 19 Gegentore nach neun Spieltagen ist gemeinsam mit der WSG Tirol der schlechteste Wert aller Bundesligisten. Erst zweimal in dieser Saison bekamen die Lustenauer in der ersten Halbzeit keinen Gegentreffer, auch gegen Salzburg lag man nach 45 Spielminuten bereits mit 0:3 zurück.

Admira macht Hoffnung

Dieser Umstand ärgerte auch Torhüter Domenik Schierl, wie er auf der "Vereinsseite" kundtat: "Wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Nach dem Rückstand dann natürlich umso mehr. Dann hat wieder mal gar nichts gepasst. Wir haben viele Fehler gemacht und vorne konnten wir für keine Entlastung sorgen." Nur einmal konnte Lustenau bislang einen Rückstand noch wettmachen und das war beim Saisonauftakt gegen den TSV Hartberg. Auch Cheftrainer Markus Mader stimmte der Auftritt gegen den Serienmeister in der ersten Halbzeit "traurig. Da haben wir uns überhaupt nichts zugetraut." Ein wenig mehr Mut würde dem Tabellenschlusslicht aber gut tun, in der aktuellen Phase ist dieser allerdings nur schwer aufzubringen.

Denn Mmt lediglich zwei Punkten nach neun Spielen legten die Vorarlberger den schlechtesten Start eines Bundesligisten seit 2019 hin, als die Admira nach gleich vielen Partien ebenfalls mit zwei Zählern am Tabellenende zu finden war. Die Südstädter hatten damals sogar mit fünf Treffern gleich viele erzielt wie Lustenau zum jetzigen Zeitpunkt, erhielten allerdings mit 27 Gegentoren noch acht mehr als die Vorarlberger. Ein klein wenig Hoffnung lässt sich aus diesem Vergleich für die Mader-Truppe aber ziehen, denn die Niederösterreicher schafften trotz des Fehlstarts am Ende noch den Klassenerhalt.

Auch in Lustenau gibt man sich weiter geeint, wie Vorstand Bösch betonte: "Wir werden jetzt, wie auch in den letzten Jahren zusammenstehen, Mannschaft, Trainer und Verein und dann werden wir auch aus dieser Krise herauskommen." Am kommenden Spieltag beim Heimspiel gegen Rapid (7. Oktober, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) hat man die Chance, den ersten Schritt zu setzen.