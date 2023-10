Lustenau-Kapitän Maak erfolgreich am Rücken operiert

Austria-Lustenau-Kapitän Matthias Maak wurde am Montag erfolgreich am Rücken operiert. Sein Comeback wird der 31-Jährige voraussichtlich erst im kommenden Jahr feiern.

Matthias Maak wird Austria Lustenau wohl erst im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen. Der Kapitän des Bundesliga-Schlusslichts wurde am Montag aufgrund anhaltender Bandscheibenprobleme am Rücken operiert. Der Eingriff sei "gut und komplikationslos" verlaufen, teilte der Verein am Dienstag in den sozialen Medien mit.

"Wie es aussieht, wird Matthias in der Wintervorbereitung Anfang Jänner wieder dabei sein", hatte Trainer Markus Mader zuletzt gemeint. Vorübergehend wird Pius Grabher das Kapitänsamt bekleiden.

Mit 28 Gegentreffern in zwölf Partien stellt Lustenau aktuell die schwächste Defensive der Liga. Nach wie vor warten die Vorarlberger auf ihren ersten Saisonsieg.