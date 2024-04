Lustenau im WAC-Doppel zum Punkten verdammt

Sechs Runden hat Tabellenschlusslicht Austria Lustenau noch Zeit, um den Sprung vom letzten Platz und den Klassenerhalt zu schaffen. Aktuell beträgt der Rückstand der Vorarlberger, die im unteren Play-off noch auf einen Sieg warten, auf das rettende Ufer fünf Punkte. Beim Doppelschlag gegen den WAC heißt es daher: Punkten.

Nach nur drei gesammelten Punkten konnte Andreas Heraf mit sieben Zählern in seinen ersten fünf Spielen als Cheftrainer von Austria Lustenau wieder für Hoffnung im "Ländle" sorgen. Nach der Punkteteilung betrugt der Rückstand der Vorarlberger auf den vorletzten Tabellenplatz plötzlich nur mehr vier Punkte, weswegen wieder reichlich Motivation beim Tabellenschlusslicht aufkeimte. Allerdings konnten die Lustenauer diese positive Energie nicht in das untere Play-off übertragen, wo man es nach zwei Niederlagen sowie Remis nicht geschafft hat, den Rückstand zu verkürzen, sondern dieser gar um einen Punkt vergrößert wurde. Zuletzt setzte es im Derby gegen Lokalrivale Altach eine schmerzhafte 0:1-Niederlage, welche die Lage in Lustenau weiter verschlimmerte.

Ausgerechnet beim Doppel gegen den Wolfsberger AC wollen die Vorarlberger für die Wende sorgen, um den Kampf gegen den Abstieg in den verbleibenden Runden nochmal richtig anzuheizen. Doch die Kärntner sind als Anwärter auf den Sieg in der Qualifikationsgruppe alles andere als ein leicht zu bespielender Gegner. "Wer als Favorit in diese Partie geht, darüber müssen wir nicht reden. Die Punkte, die die Wolfsberger bisher geholt haben, kommen nicht von irgendwo her. Sie wollen ins das Europacup-Playoff einziehen und uns natürlich besiegen. Trotzdem ist es unser Ziel, im Lavanttal zu punkten", stellt Coach Heraf vor der Begegnung auf der "Vereinsseite" klar. Ein kleiner Hoffnungsschimmer vor dem kommenden Auswärtsspiel ist, dass die Lustenauer keines ihrer bisherigen vier Bundesligaduelle (je zwei Siege sowie Remis) in Kärnten verloren haben. Bei keinem anderen Team trat man so oft an und fuhr ohne Niederlage wieder nach Hause.

Personalsorgen in der Abwehr

Zudem konnte der aktuelle WAC-Trainer Manfred Schmid nur zwei seiner sieben Partien gegen Lustenau für sich entscheiden. Nach Salzburg (0%) und dem SK Rapid (14%) die drittschlechteste Siegquote des ehemaligen Austria-Coaches in der Bundesliga. Dass das aktuelle Tabellenschlusslicht seit dem Aufstieg ins Oberhaus zudem in der Qualifikationsgruppe auswärts noch ungeschlagen ist (zwei Siege und fünf Unentschieden), darf den Vorarlbergern durchaus Zuversicht verleihen, doch noch die Kurve kratzen zu können. "Uns erwartet aber jedenfalls zweimal ein starker Gegner", betont Heraf, dem mit dem verletzten Kapitän Matthias Maak und Luca Meisl sowie dem gesperrten Rechtsverteidiger Anderson gleich drei wichtige Stützen in der Abwehr fehlen. In der Offensive kehrt dagegen Stefano Surdanovic zurück, der nach langer Verletzungspause zuletzt sein Comeback bei den Amateuren der Lustenauer gab.

Seine Mannschaft sieht der 56-Jährige vor den wichtigen Duellen aber keineswegs angeschlagen durch die vergangenen Ergebnisse, sondern spürt vielmehr eine große Lust, für die baldige Veränderung zu sorgen: "Meine Jungs haben diese Woche super trainiert. Trotz dem vergangenen, enttäuschenden Wochenende war wieder richtig Feuer drinnen." Mit diesem Feuer soll ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Abstieg getätigt werden, den man in den letzten Wochen gleich mehrmals verpasste. Gar zu oft sollten sich die Vorarlberger aber keine Fehltritte mehr leisten, ansonsten könnte das Abenteuer Bundesliga nach zwei Jahren schon wieder vorbei sein.