Lustenau hat sich für grün-weißes Duell gegen Rapid viel vorgenommen

Mit nur zwei Punkten aus den ersten neun Spielen legte Austria Lustenau einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hin. Noch immer wartet die Mannschaft von Cheftrainer Markus Mader auf den ersten Sieg und hofft nun beim Duell gegen Rapid, endlich drei Punkte einsacken zu können.

Es ist für Austria Lustenau wahrlich keine einfache Saison. Die Vorarlberger bekleiden mit lediglich zwei Punkten aus den ersten neun Spielen nur den letzten Tabellenplatz und mussten sich in den vergangenen sechs Spielen in Folge jeweils geschlagen geben. Der letzte Punktgewinn für die Mannschaft von Coach Markus Mader liegt bereits über eineinhalb Monate zurück und datiert vom 12. August (1:1 gegen den WAC). Im "Ländle" will man daher diese Unserie so schnell wie möglich beenden und für den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit sorgen. Beim grün-weißen Duell gegen Rapid ist man zwar wieder der Außenseiter, könnte gegen unter Druck stehende Wiener aber für eine Überraschung sorgen.

Denn die Hütteldorfer befinden sich ebenfalls in einem Formtief, warten bereits seit sechs Ligapartien auf die nächsten drei Punkte und kamen zuletzt im Wiener Derby - trotz zweifachen Ausschlusses beim Gegner - nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. "Sie sind sicherlich mit der aktuellen Situation auch nicht glücklich. Sie stehen wie wir unter Druck, von Rapid ist man sich anderes gewohnt", meint Lustenau-Coach Markus Mader auf der "Vereinsseite", macht sich aber wenig Hoffnung, dass dadurch die kommende Aufgabe erleichtert wird: "Man könnte meinen, das mache die Aufgabe für uns leichter, aber das sehen wir nicht so. Rapid kommt nach Lustenau mit der Einstellung 'wenn wir nicht hier gewinnen, wo dann?'. Sie werden also alles in die Waagschale werfen und uns versuchen unter Druck zu setzen."

Bittere Ausfälle bei den Gastgebern

Dabei müssen die Lustenauer allen voran ihre Offensive wieder in den Griff bekommen. In den vergangenen sechs Ligaspielen konnte man nur beim Duell gegen die WSG Tirol (2:3) anschreiben, ansonsten blieb man jedes Mal ohne Tor und Punktgewinn. Cheftrainer Mader zeigt sich mit den Trainingsleistungen seines Teams generell zufrieden, kritisiert aber die mangelnden Auftritt seines Teams in den Spielen: "Wir merken, dass wir im Training in den letzten Wochen deutliche Schritte nach vorne gemacht haben. Aber wir schaffen es nicht, dies auch im Spiel umzusetzen. Wir haben gegen Rapid definitiv eine Chance, wir müssen aber diese Energie aus dem Training auf das Spielfeld bringen und das in zwei Halbzeiten." Dass mit Matthias Maak (Rückenprobleme), Lukas Fridrikas (Schambeinentzündung) und Baila Diallo (Muskelfaserriss) gleich drei wichtige Profis ausfallen, macht die Aufgabe für die Vorarlberger aber nicht einfacher.

Auch hinter einem Einsatz von Angreifer Anthony Schmid steht ein Fragezeichen, nachdem sich der Stürmer im Training die Hand gebrochen hat. Ob es zu Spielminuten mit einem Sportgips reichen wird, kann erst kurz vor Anpfiff entschieden werden. Mader sieht sein Team aber trotz der bitteren Ausfälle nicht chancenlos: "Wir haben gegen Rapid eine Chance, denn auch bei ihnen läuft es nicht rund. Vor unseren Fans wollen wir endlich wieder punkten. Wir haben uns viel vorgenommen." Anstoß ist am Samstag um 17:00 im Reichshofstadion.