Lustenau gegen SKN: Cupduell zweier leidgeprüfter Teams

Sowohl Austria Lustenau als auch der SKN St. Pölten benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, am Mittwoch treffen die Mannschaften im Cup-Achtelfinale aufeinander.

Sowohl Austria Lustenau als auch der SKN St. Pölten haben sich die bisherige Saison sicher anders vorgestellt. Während sich die Vorarlberger nach zwölf Spieltagen mit nur drei Punkten am Tabellenende der Bundesliga wiederfinden, läuft es auch für die Niederösterreicher nicht nach Wunsch. Mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, rutschte der Zweitligist in der Tabelle immer weiter nach unten. Nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Spielen belegen die St. Pöltner Platz neun.

Für beide Mannschaften bietet sich am Mittwoch also die Möglichkeit endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern und die Köpfe der Spieler freizubekommen. "Die Ausgangslage ist für beide gleich, also werden auch beide mit der gleichen Motivation ins Spiel gehen. Jeder will unbedingt diesen Sieg, um daraus Energie für die Liga zu gewinnen“, so Lustenau-Trainer Markus Mader auf der "Vereinsseite".

Während die St. Pöltner zuletzt beim 1:1 gegen Ried zumindest einen Punkt sammeln konnten, setzte es für die Lustenauer eine 0:4-Klatsche gegen Hartberg. "Wir wissen, dass das am Sonntag nichts war. Zum Glück bleibt keine Zeit, sich lange damit zu beschäftigen. Es gilt der Fokus St. Pölten und dem Erreichen der nächsten Cup-Runde“, zeigte sich Mader beinahe erleichtert, dass schon das nächste Spiel ansteht.

Verzichten müssen die Vorarlberger beim Duell gegen den SKN auf Pius Grabher. Der 30-Jährige fasste nach seinem Foul gegen Mamadou Sangare eine Sperre von drei Spielen aus. Auch Lukas Fridrikas wird Lustenau nach seinen Oberschenkelproblemen noch nicht zur Verfügung stehen. Positive Nachrichten gibt es dafür bei Anthony Schmid und Baila Diallo - beide haben die Reise nach St. Pölten mitgemacht.