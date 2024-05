Lustenau gegen Blau-Weiß mit letztem Hoffnungsschimmer

Blau-Weiß Linz ist am Samstag in Bregenz zu Gast und trifft dort auf Austria Lustenau. Trainer Scheiblehner erwartet ein "extrem schwieriges Auswärtsspiel".

Andreas Heraf will mit Austria Lustenau das Unmögliche möglich machen. GEPA pictures

Zwei Runden vor dem Ende ist weder in der Meistergruppe entschieden, wer Meister wird, noch in der Qualifikationsgruppe, wer absteigt. Die Lustenauer Austria sitzt jedoch auf dem Schleudersitz und könnte schon am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) als Absteiger feststehen, wenn sie gegen Blau-Weiß Linz nicht gewinnt.

Doch davon will man im "Ländle" nichts wissen. Trainer Andreas Heraf meint vor dem Duell: "Wir haben nicht nur gegen die Austria aus Wien, sondern auch bereits zuvor super gegen den Ball gearbeitet und hoch attackiert. Wir konnten uns wieder viele Chancen erarbeiten und haben uns dann auch endlich mit Toren belohnt."

Gegen Blau-Weiß noch ohne Niederlage und Gegentor

Heraf weist zudem auf die positive Bilanz gegen den Aufsteiger hin: "Gegen Blau-Weiß Linz haben wir eine tolle Bilanz. Obwohl unsere Saison bisher ja nicht so gut verlaufen ist, haben wir gegen sie noch kein Spiel verloren und dabei keinen Gegentreffer erhalten. Also steht einem Sieg nichts im Wege."

Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft. Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

Blau-Weiß hingegen weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels für die Lustenauer Bescheid, weist aber auch darauf hin, dass es für seine Elf angesichts der Tabellensituation einiges auf dem Spiel steht. Trainer Gerald Scheiblehner: "Uns erwartet ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Austria Lustenau wird alles in die Waagschale werfen, um ein Finale gegen Altach zu ermöglichen. Wir wollen mit einem Sieg die Voraussetzungen für einen Hexenkessel in Linz schaffen, um gegen die Austria noch die Chance auf ein Play-off Spiel zu haben. Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft."