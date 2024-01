Lustenau feiert nächsten Sieg in der Vorbereitung

Drittes Spiel, dritter Sieg - Austria Lustenau kann man der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison zufrieden sein.

Lustenau hat seine Aufgaben mit drei Siegen aus drei Spielen in der Wintervorbereitung gemacht. Austria Lustenau

Austria Lustenau darf sich über eine gelungene Generalprobe vor dem Ligastart in der kommenden Woche freuen. Die Elf von Andreas Heraf besiegte am letzten Tag des Trainingslagers in Side den slowenischen Tabellenführer NK Celje mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte dabei Lustenaus Torschütze vom Dienst Lukas Fridrikas.

Damit fuhr das Tabellenschlusslicht der Bundesliga den dritten Sieg im dritten Testspiel der Wintervorbereitung ein. "Mit dem Auftritt der Mannschaft heute bin ich rundum zufrieden. Wir haben mit dem 1:0-Sieg gegen den überlegenen slowenischen Tabellenführer ein gutes Resultat erzielt und damit auch das dritte Testspiel gewonnen. Gegen eine sehr gute Mannschaft haben wir keinen Gegentreffer zugelassen und durch ein Tor vorne verdient gewonnen. Die Spieler haben sich in jeder Minute in den Dienst der Mannschaft gestellt und haben bis zum Schluss alles gegeben, um diesen Sieg am Ende dann auch festzuhalten", zeigte sich Heraf nach dem Spiel zufrieden.

Lustenau fehlen aktuell acht Punkte auf den Vorletzten WSG Tirol. Den Abstand können die Vorarlberger aber gleich zum Auftakt in die Frühjahrsaison verkleinern, denn der erste Gegner ist gleich die Mannschaft von Thomas Silberger (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker).