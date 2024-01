Lustenau-Duo fliegt nicht mit ins Trainingslager: Abschied steht bevor

Bei Tabellenschlusslicht Austria Lustenau gibt es nach der enttäuschenden Herbstsaison mit nur drei Punkten aus 17 Spielen weitere Veränderungen. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, werden Angreifer Nikolai Baden Frederiksen und Abwehrspieler Boris Moltenis nicht mit ins Trainingslager in die Türkei fliegen. Ein Abschied kündigt sich an.

Wenn sich Tabellenschlusslicht Austria Lustenau auf den Weg Richtung Trainingslager im türkischen Side begibt, werden Angreifer Nikolai Baden Frederiksen und Abwehrspieler Boris Moltenis nicht mit im Flieger sitzen. Das Tabellenschlusslicht gab bekannt, dass sich beide Profis "aktuell in Gesprächen zur Klärung des weiteren Verlauf's ihrer Karriere" befinden, wie "Sky" berichtet. Bei Angreifer Baden Frederiksen dürfte eine Ende der Leihe im Gespräch sein, der nach einer bislang enttäuschenden Saison mit keinem Tor in zehn Ligaspielen wohl vor einer Rückkehr zu seinem Stammklub Vitesse Arnheim steht. Während seiner ersten Zeit in Österreich im Trikot der WSG Tirol konnte der 23-jährige Däne in der Spielzeit 2020/21 noch mit 18 Treffern in 31 Ligapartien überzeugen.

Abwehrspieler Moltenis wechselte erst im vergangenen Sommer vom polnischen Klub Wisla Krakau ins "Ländle" und brachte es auf elf Einsätze in der österreichischen Bundesliga. Achtmal davon stand er in der Startelf, im letzten Spiel vor der Winterpause bei der 1:3-Niederlage gegen den LASK erhielt der 24-jährige Innenverteidiger keine Einsatzminuten. Der zweifache Nationalspieler Martiniques konnte in seiner bisherigen Zeit bei den Lustenauern nur wenig überzeugen. Mit Luca Meisl haben die Vorarlberger zudem bereits für Ersatz auf der Position in der Abwehrzentrale gesorgt.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Heraf steht gleich zum Re-Start ein wichtiges Spiel an. Beim Duell gegen die WSG Tirol (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) könnte man mit einem vollen Erfolg auf den direkten Konkurrenten gegen den Abstieg Punkte gut machen. Aktuell fehlen den Vorarlbergern auf die Tiroler bereits acht Zähler.