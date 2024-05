Lustenau-Coach Mader hat keine Zukunftsangst: "Merke, dass ich noch Rückendeckung habe"

Auch beim Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt (0:1) verpasste Austria Lustenau den ersehnten ersten Saisonsieg. Mit lediglich zwei Punkten finden sich die Vorarlberger nach den ersten acht Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz wieder und drohen den Anschluss nach vorne zu verlieren. Coach Markus Mader macht sich um seinen Job aber noch keine großen Sorgen.

Wieder einmal konnte sich Austria Lustenau für einen couragierten Auftritt nicht belohnen und musste sich im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt knapp mit 0:1 geschlagen geben. Damit warten die Vorarlberger auch nach dem achten Spieltag weiterhin auf den ersten Saisonsieg und verharren mit nur bislang zwei gesammelten Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die vorletzte WSG Tirol beträgt somit weiterhin drei Punkte. "Es ist schade. Wir haben eine tolle Leistung der Mannschaft gesehen. Ich bin mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Wir haben uns leider nicht selbst belohnt", klagte Lustenau-Coach Markus Mader bei "Sky" nach dem erneuten Rückschlag in Klagenfurt.

Durch die Niederlage verlängerte sich auch die Negativserie der Lustenauer um ein weiteres Spiel. Die letzten fünf Partien gingen allesamt verloren, seit dem dritten Spieltag konnte man nicht mehr anschreiben. Im vergangenen Jahr fand man sich nach den ersten acht Spieltagen mit zwölf Punkten noch auf dem fünften Tabellenplatz wieder, heuer holte man lediglich ein Sechstel dieser Zähler und muss sich auf einen zähen Abstiegskampf einstellen. "Wir versuchen alle, egal ob das ein Büromitarbeiter, die Spieler oder der Sportdirektor ist, den Bock umzustoßen", betont Mader, erkannte beim Duell gegen Klagenfurt aber bereits eine positive Entwicklung beim Team: "Ich habe heute wieder einen Schritt in die richtige Richtung gesehen, wir werden weitermachen bis wir den Turnaround schaffen. Natürlich wird die Geduld strapaziert, aber die Geduld müssen wir haben."

"Wir wissen, dass wir kicken können"

Mit drei zu zwei Schüssen aufs Tor hatte Lustenau schlussendlich sogar mehr als das siegreiche Heimteam aufzuweisen, allerdings hatte man beim Ballbesitz (44,6 zu 55,4 Prozent) sowie bei der Pass- (67,6 zu 69,7) und Zweikampfquote (49,6 zu 50,4) wiederum das Nachsehen. Mit fünf erzielten Treffern stellt man zudem gemeinsam mit der Wiener Austria die bisher schwächste Offensive und hat mit 15 Gegentoren die drittschwächste Defensive in den eigenen Reihen. Kapitän Matthias Maak, der seinem Team aufgrund von Rückenproblemen aktuell fehlt, ist aber dennoch von der Qualität der Mannschaft überzeugt: "Natürlich kann es nicht so weitergehen, weil dann sieht es sehr trist aus bis zum Winter. Wir haben noch einige harte Brocken vor der Brust. Wenn wer Selbstzweifel hat, heißt es die so schnell wie möglich aus dem Kopf zu räumen. Wir wissen, dass wir kicken können und Qualität haben. Jetzt heißt es das auf den Platz zu bringen."

Mader stellt ebenso klar, dass man "das Glück auch einmal erzwingen muss." Nun heißt es, weiter daran zu arbeiten, um aus den teils spielerisch überzeugenden Spielphasen auch Zählbares herauszuschlagen. Das soll mit dem aktuellen Cheftrainer gelingen, der sich um seinen Job trotz der aktuellen Negativphase noch keine große Sorgen macht: "Ich habe Kraft ohne Ende. Mir macht es unendlich viel Spaß, diesen Beruf auszuüben und mit Austria Lustenau zu arbeiten. Wie lange die Geduld bei anderen reicht, das liegt nicht in meiner Hand. Wir führen Gespräche unter der Woche und da merke ich, dass ich noch Rückendeckung habe."