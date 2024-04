Lustenau bestätigt: Luca Meisl zog sich Kreuzbandriss zu

Bittere Nachrichten für Austria Lustenau im Kampf um den Klassenerhalt. Abwehrspieler Luca Meisl hat sich beim Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria am vergangenen Spieltag das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen und wird damit auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das gaben die Vorarlberger offiziell bekannt.

Im Kampf um den erfolgreichen Klassenerhalt muss Schlusslicht Austria Lustenau einen herben Dämpfer hinnehmen. Wie die Vorarlberger bekanntgaben, hat sich Abwehrspieler Luca Meisl am vergangenen Spieltag beim Duell gegen die Wiener Austria (1:1) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen und wird seiner Mannschaft auf unbestimmte Zeit fehlen. Der 25-jährige Profi musste bereits nach 30 Minuten mit der Trage vom Feld getragen werden, nun bestätigten die Vorarlberger die schlimmsten Befürchtungen. Die aktuelle Saison ist für den Defensivprofi damit vorzeitig beendet.

Meisl war erst im vergangenen Jänner vom belgischen Zweitligisten K. Beerschot VA nach Österreich zurückgekehrt und zählte seitdem unter Cheftrainer Andreas Heraf zum klaren Stammpersonal. In acht Ligaspielen konnte er bislang zwei Assists beisteuern und mit seiner Mannschaft in diesem Zeitraum zwei Siege feiern und drei Remis holen. In den vergangenen vier Partien war er jeweils in der Startelf zu finden. Insgesamt bringt es der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs auf 95 Einsätze im österreichischen Oberhaus.