Lustenau: Beim Abschluss soll es zur Premiere kommen

Beim 1:1 gegen den SK Rapid am vergangenen Spieltag schrammte Austria Lustenau nur knapp an der großen Sensation vorbei. Bestärkt durch den guten Auftritt in Wien soll zum Ende des Grunddurchgangs eine Premiere in der aktuellen Saison gelingen.

Andreas Heraf will seine Mannschaft Richtung Heimsieg führen. GEPA pictures