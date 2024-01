Lustenau begrüßt Trainingsgast Lins in der Vorbereitung

Nach den beiden Verpflichtungen von Leo Mikic und Luca Meisl steht bei Bundesliga-Schlusslicht der nächste Transfer bevor. Der brasilianische Abwehrspieler Matheus Lins - im vergangenen Herbst noch für Zweitligist Bregenz im Einsatz - trainiert seit dieser Woche bei den Vorarlbergern mit.

Bei Tabellenschlusslicht Austria Lustenau begrüßt man in dieser Woche der Frühjahrsvorbereitung ein neues Gesicht. Der brasilianische Abwehrspieler Matheus Lins darf sich im Mannschaftstraining der Vorarlberger beweisen und steht vor einem Wechsel zur Mannschaft von Andreas Heraf. Der neue Coach der Lustenauer hatte bereits zuvor in seiner Zeit als Cheftrainer von Schwarz-Weiß Bregenz erfolgreich mit Lins zusammengearbeitet, der wegen Visum-Problemen aber seit Ende September keine Partie mehr absolvierte. Die Bundesliga leitete damals auch ein Verfahren gegen die Bregenzer ein, da der Vorwurf bestand, dass er und zwei Teamkollegen ohne Arbeitserlaubnis gespielt hätten.

In Lustenau gibt man sich in dieser Hinsicht aber hoffnungsvoll, alle rechtlichen Schwierigkeiten mit Blick auf einen Transfer aus dem Weg räumen zu können, wie sie auf ihren Social-Media-Kanälen schreiben: "Aktuell werden alle rechtlichen Voraussetzungen (gültige Arbeitsbewilligung, etc.) geschaffen, um eine Verpflichtung des Innenverteidigers final zu realisieren."

Lins wechselte im Sommer 2022 nach Österreich und schloss sich Regionalligist VfB Hohenems an. Ein Jahr darauf ging es für ihn weiter zu Aufsteiger Bregenz, wo er unter Heraf bis zu seiner Sperre zum klaren Stammpersonal zählte. In den ersten neun Spielen der aktuellen 2.-Liga-Saison war er jeweils in der Startelf zu finden. Nach Leo Mikic und Luca Meisl wäre Lins damit der dritte Ex-Schützling von Coach Heraf, der den Weg nach Lustenau findet.