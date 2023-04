"Lust auf mehr": Schweinsteiger findet Defensivarbeit "cool"

Der VfL Osnabrück sammelt weiter fleißig Punkte im Aufstiegsrennen, auch wenn die Niedersachsen beim Arbeitssieg in Halle nicht brillierten. Trainer Tobias Schweinsteiger macht die positive Entwicklung seiner Mannschaft "einfach Bock".

Der vierte Platz und 57 Punkte nach 33 Spielen lassen sich sehen. Mit dem zweiten Sieg in Folge sind die Osnabrücker immer noch mitten im Aufstiegsrennen, was VfL-Coach Schweinsteiger freut: "Das ist doch geil, wenn man am Ende noch um was kicken kann. Das ist besser, als wenn die Saison so um Platz zehn austrudelt", erklärte der 41-Jährige am Mikrofon von "MagentaSport" nach dem 1:0-Erfolg seiner Mannschaft beim Halleschen FC.

Schweinsteiger über Art und Weise: "Mir macht das schon auch Spaß"

Auch wenn die Spielweise der Osnabrücker über 90 Minuten hinweg nicht wirklich ansehnlich war, sondern vielmehr vom kämpferischen Aspekt geprägt war, gefiel Schweinsteiger das tiefstehende Verteidigen seines Teams. "Mir macht das schon auch Spaß, das ist schon cool anzusehen."

Diese Abgeklärtheit, auch mal knappe Spiele auf seine Seite zu ziehen und zu null zu spielen, habe man über den Winter gelernt. "Wir haben Lust auf mehr." Das Ziel dürfte ganz klar 2. Bundesliga heißen, auch wenn ein direkter Aufstieg eher unwahrscheinlich scheint. Der SV Wehen Wiesbaden (62 Punkte) und die SV Elversberg (66 Punkte) haben sich abgesetzt und obendrauf noch ein Spiel weniger, Tabellenführer Elversberg hinkt sogar noch zwei Partien hinterher.

Schweinsteiger nimmt das Wort "Aufstieg" aber gar nicht in den Mund, spricht vielmehr davon, dass es "einfach Spaß macht, Punkte zu sammeln und da oben dabei zu sein". Das habe man sich "nie erträumt".

Bevor mit den Duellen gegen Zwickau, Verl, Meppen, Köln und Dortmund II ein durchaus machbares Restprogramm ansteht, wartet am kommenden Mittwoch erst einmal das Halbfinale im Landespokal Niedersachsen beim SSV Jeddeloh II auf den VfL Osnabrück.