"Lust auf mehr": Marco Reifenscheidt verlängert bei den Eisbachtaler Sportfreunden

Noch vor dem Pflichtspielauftakt hat Marco Reifenscheidt grünes Licht für die kommende Saison als Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde gegeben und seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Auch Co-Trainer Paul Lauer erhält einen neuen Vertrag.

Die guten Nachrichten bei den Eisbachtaler Sportfreunden reißen nicht ab. Kurz nach der Verkündung des internationalen Doppel-Transfers von Shuip Hismani und Takuya Kakui hat der Verein nun für Klarheit auf der Trainerbank gesorgt. Das Trainerteam Marco Reifenscheidt und Paul Lauer wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Traditionsvereins aus Nentershausen stehen. Darauf einigten sich die sportlichen Verantwortlichen des Vereins sowie das Duo nach mehreren Gesprächen zuletzt. Für Marco Reifenscheidt geht es bereits in die siebte Saison als verantwortlicher Trainer bei seinem Heimatverein, für seinen Co-Trainer Paul Lauer, der 2018 zunächst als Spieler zu den Sportfreunden gestoßen war, ist es ab Sommer die vierte Saison an der Seitenlinie.

Wenn es nach den sportlichen Verantwortlichen des Oberligisten geht, dann dürfen gerne auch noch ein paar weitere Jahre dazukommen. "Wir sind mit der Arbeit, die Marco und Paul zeigen, sehr zufrieden. Gerade in der laufenden Saison sehen wir als Verein auch eine sportliche Weiterentwicklung des Oberligateams, die Lust auf mehr macht. Dabei kommt auch unsere Philosophie, eigene, spielhungrige Talente zu integrieren, keineswegs zu kurz. Von daher sind wir froh, dass beide auch in der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie stehen werden und unsere ehrgeizige Mannschaft weiterentwickeln wollen", freut sich Eisbachtals sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt über die Zusage von Trainer und Co-Trainer.

Für Marco Reifenscheidt, der erst vor wenigen Wochen aus privaten Gründen von Limburg nach Wiesbaden umgezogen ist, war die Vertragsverlängerung aufgrund höherer Fahrtzeiten allerdings kein Selbstläufer. "Durch den Wohnortwechsel war das nicht selbstverständlich für mich. Jedoch habe ich früh gespürt, dass der Verein weiter mit uns planen will und uns auch das Vertrauen schenken will. Eisbachtal ist ein absolut spannendes Projekt. Es wird überall daran gedreht den Verein für die Zukunft besser aufzustellen. Das ist das, was den Reiz dieser Aufgabe ausmacht", erklärt Trainer Marco Reifenscheidt.