"Lust auf mehr" - Braunschweigs guter Weg

Der erste Sieg der Braunschweiger Eintracht im dritten Ligaspiel sorgte nach dem ordentlichen Pokalauftritt für viel Freude und Erleichterung in Niedersachsen. Coach Michael Schiele zeigte sich nach der Partie zwar gelassener, mahnte jedoch an, dass der Druck auf die Löwen nicht kleiner geworden sei.

"Ja, ich bin ein bisschen lockerer als vor diesem Spiel", sagte Braunschweigs Neu-Coach Michael Schiele nach dem Kampfsieg im Regen am Montagabend in Halle bei "Magenta Sport". "Die Jungs arbeiten schon seit Wochen gut. Da hat schon gegen den HSV im Pokal nicht viel gefehlt. Davor war's nicht gut, das wissen wir. Deshalb sind wir glücklich, dass wir heute den Sieg mitnehmen können. Ich glaube, auch nicht ganz unverdient."

Der BTSV hatte nach einer Nullnummer zur Saisoneröffnung in Kaiserslautern eine empfindliche 0:4-Heimpleite gegen Aufsteiger - und jetzt Tabellenführer - Viktoria Berlin kassiert und stand mit einem Punkt und keinem Tor bereits vor dem dritten Spieltag in der Liga unter Druck. Dazu kam die von Schiele angesprochene Pokalpleite gegen Hamburg. Beim Halleschen FC zeigten die Löwen am Montag jedoch einen zumindest in Hälfte eins couragierten Auftritt, gingen verdient mit 1:0 in Führung - und verloren nach dem Seitenwechsel den Faden. Die Hallenser konnten aus ihrer Überlegenheit jedoch keinen Profit schlagen.



Für Nikolaou kam sein Tor zu spät

"Vielleicht hatte Halle in der zweiten Halbzeit mehr den Ball, aber ich kann mich nicht an so viele Chancen erinnern. Wir haben die vielen Flanken alle gut wegverteidigt. Aus meiner Sicht müssen wir das 2:0 schon früher machen", sagte Eintracht-Defensivmann Jannis Nikolaou, der knapp zehn Minuten vor dem Ende aus dem Nichts für die Löwen erhöhte - und das Spiel entschied. "Wir mussten heute auch gewinnen, um den Druck nicht zu groß werden zu lassen", stellte der 28-Jährige klar.



Der Druck ist auch jetzt nicht kleiner geworden. Braunschweigs Trainer Michael Schiele

Auch Schiele analysiert: "Im zweiten Durchgang haben wir den eigenen Kasten super verteidigt. Wir haben keine brenzlige Chance des Gegners zugelassen. Wir hätten vielleicht den einen oder anderen Konter zielorientierter abschließen können." Tatsächlich war das 2:0 die erste gute Chance der Braunschweiger nach dem Wiederanpfiff. "Der Druck ist auch jetzt nicht kleiner geworden. Nach einem Abstieg ist es immer schwer. Jetzt müssen wir an die beiden guten Spiele anschließen und die Punkte auch mal zu Hause holen", forderte Schiele.



Laufbereitschaft und Intensität

Stürmer Luc Ihorst, der den Elfmeter zur 1:0-Führung verwandelt und damit den ersten Braunschweiger Saisontreffer markiert hatte, meinte nach der Partie: "Ich bin froh, dass wir uns endlich für den Aufwand, den wir jetzt schon seit mehreren Wochen betreiben, belohnen konnten." Durch den Dreier springen die Löwen in der Drittliga-Tabelle von Rang 18 auf 10. "Ich glaube, wir finden gerade bezüglich unserer Laufbereitschaft und unserer Intensität einen guten Weg, unsere Spiele zu gewinnen. Es geht jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung und das ist das Wichtigste", erklärte Ihorst.



"Dieser Sieg war brutal wichtig. Auswärts die Gästefans zu erleben, aber auch mit unseren lautstarken Fans zu feiern, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ein 2:0-Auswärtssieg ist einfach überragend, das macht Lust auf mehr", resümierte BTSV-Mittelfeldmann Bryan Henning. Diese Lust können die Löwen schon am kommenden Samstag weiter ausleben und gegen den FSV Zwickau (14 Uhr, LIVE! auf kicker) die Schmach des ersten Heimspiels gegen Viktoria Berlin wettmachen.