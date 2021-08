Lurz und Biedermann rühmen Wellbrock: "Gigantisch" und "historisch"

Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz und Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann haben den Stellenwert des Olympiasieges von Florian Wellbrock hervorgehoben.

"Florian hat von Anfang an das Teilnehmerfeld dominiert und war einfach nicht zu stoppen! Er hat Historisches geschafft mit dem ersten Olympiasieg im Freiwasser für Deutschland", sagte Weltrekordler Paul Biedermann nach dem Olympiasieg am japanischen Morgen. "Eine Medaille im Becken und im Freiwasser zu gewinnen, ist eine ganz eigene Liga und spricht für das Ausnahmetalent Florian Wellbrock."

Lurz wies auf die Ausnahmestellung in einem grandiosen Rennen hin. "Das war ein absolut gigantisches Rennen von Florian Wellbrock. Die Konkurrenz war letztlich chancenlos. Es war ein Klassenunterschied zum Zweiten und zum Dritten und zum Rest waren es wirklich Welten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wellbrock hatte sich mit großem Vorsprung den Olympiasieg über zehn Kilometer gesichert. Es war das erste Gold für Deutschland in dieser Disziplin und das erste für den Deutschen Schwimm-Verband seit 2008.

"Ich glaube, es hat noch nie in Deutschland einen so guten Schwimmer gegeben"

"Es gibt nichts Größeres, was man gewinnen kann", sagte Lurz. Er traut dem 23-Jährigen zu, dass er eine Ära prägen kann. Wellbrock sei noch jung, sagte Lurz. "Ich glaube, es hat noch nie in Deutschland einen so guten Schwimmer mit solchen Möglichkeiten gegeben, sowohl stilistisch als auch von der Vielseitigkeit her."

Das erste deutsche Schwimm-Gold seit 13 Jahren sei "wichtig", sagte Lurz. "Ich denke aber, dass die guten Schwimmer, die wir haben, nicht aus dem System kommen, sondern individuell sehr gute Sportler sind." Insgesamt sieht der 41-Jährige bei seinem Fazit Einiges an Nachholbedarf für den Verband. Auf den Langstrecken war das Abschneiden "sehr gut", sagte er. "Der Rest ist leider nicht gut. Die Staffeln existieren nicht mehr." Im Becken hatten sich nur zwei von sieben Staffeln für die Endläufe qualifiziert.