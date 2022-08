Lukrative England-Angebote für Schade: Freiburg bisher standhaft

Nach der Ausleihe von Nishan Burkart will der SC Freiburg nichts mehr an seinem 28er Kader verändern - trotz lukrativer Angebote für einen Profi, der seit Anfang März ausfällt.

Schon länger ist klar, dass der FC Brentford intensiv um den mit Top-Speed gesegneten Kevin Schade wirbt. Doch auch das aktuelle Angebotspaket des Premiere-League-Neunten in Höhe von über 20 Millionen Euro bringt die SC-Entscheider nicht von ihrer klaren Haltung ab, den auch von anderen englischen Erstligisten umgarnten U-21-Nationalspieler halten zu wollen.

Tendenz: Schade bleibt

Das ist zumindest der Stand von Mittwochabend. Auch beim Sport-Club sind sie nicht davor gefeit, bei außergewöhnlich hohen Angeboten von der Insel aus wirtschaftlichen Gründen ihre Planspiele zumindest überdenken zu müssen. Dieser könnte theoretisch noch bis 18 Uhr am Donnerstag eintreten. Derzeit sieht es jedoch stark danach aus, dass der seit Anfang März fehlende Schade (Trainingsrückstand nach Bauchmuskel-OP), der erst im November 2021 seinen Vertrag beim SC bis 2026 verlängert hat, einer von 28 Profis bleibt, mit denen Christian Streich und Co. die acht englischen Wochen bis zur Winterpause angehen wollen.

Wir müssen ihn so heranführen, dass er den Belastungen von Spielen standhalten kann. Christian Streich

Sollte Schade auch nach der morgigen Transfer-Deadline beim SC angestellt sein, ist eine Rückkehr in den Wettkampf der nächste herbeigesehnte Schritt. Der Offensivspieler fühlt sich fit und bereit, der Trainer bremst allerdings noch. "Wir müssen ihn so heranführen, dass er den Belastungen von Spielen standhalten kann", sagte Streich vergangenen Donnerstag, nachdem Schade in einem wenig intensiven Mannschaftstraining mitgewirkt hatte. Man müsse abwarten. Gut möglich, dass Schade wie beim SC üblich, zunächst in der U 23 aufläuft, um Spielpraxis zu sammeln.

Derweil müsste auch für den derzeit als Schlüsselspieler in der Offensive gesetzten Roland Sallai, der sich unter anderem im Juni mit einem Nations-League-Doppelpack für Ungarn gegen die Three Lions auf der Insel in den Fokus geschossen hat, am Donnerstag eine sehr außergewöhnliche Offerte reinflattern, damit Jochen Saier und Klemens Hartenbach ins Grübeln kommen. Die Freiburger Sportchefs haben ihre zentralen Personalziele, wie in den vergangenen Jahren bereits öfter geschehen, relativ früh erreicht und kurz vor Transferschluss lediglich noch einen unspektakulären Wechsel verabschiedet.

Bisher nur Burkart verliehen

Nishan Burkart (22), der den Durchbruch im Profikader bisher nicht schaffte (nur ein Bundesliga-Einsatz im April 2021) und häufig in der U 23 spielte, wurde in seine schweizerische Heimat verliehen. Bei Erstligist FC Winterthur, der nach kicker-Informationen etwa 25.000 Euro Leihgebühr zahlt, soll sich der schnelle Offensivmann wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

Eggestein und Kübler vor der Rückkehr

Am Samstag in Leverkusen wartet eine mutmaßlich schwierige Aufgabe auf den SC, der allerdings mit zwei Rückkehrern rechnen kann. Sowohl Maximilian Eggestein (nach Mittelhandbruch) als auch Lukas Kübler (nach Muskelfaserriss) trainierten diese Woche wieder mit der Mannschaft. Während Eggestein, der nur ein Spiel verpasste, Yannik Keitel wieder aus dem Team verdrängen dürfte, spricht Küblers rund einmonatige Fehlzeit eher für eine erneute Startelfnominierung von Killiann Sildillia als Rechtsverteidiger.