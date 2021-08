Lukebakio wechselt von Hertha nach Wolfsburg

Dodi Lukebakio (23) verlässt Hertha BSC mit sofortiger Wirkung und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum VfL Wolfsburg.

"Die Option für diesen Wechsel hat sich kurzfristig eröffnet und macht für beide Seiten Sinn. Wir wünschen Dodi alles Gute für seine persönliche und sportliche Zukunft", wird Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic zitiert.

Lukebakio kam im Sommer 2019 vom FC Watford in die Hauptstadt und machte seitdem 67 Pflichtspiele für die Alte Dame (16 Tore). In der laufenden Saison kam der Belgier in allen drei Ligaspielen für Hertha zum Einsatz (kicker-Notenschnitt 4,00). Kurios: Am zweiten Spieltag erzielte er ausgerechnet im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) sein bislang einziges Saisontor.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Dodi dazu entschieden hat, gemeinsam mit uns die Herausforderungen, die in dieser Saison auf uns warten, anzugehen", erklärt Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann, unsere Ziele zu erreichen." Lukebakio bleibt also doch in der Bundesliga. Interesse gab es zuletzt aus Lille, doch der Flügelflitzer zieht den aktuellen deutschen Spitzenreiter dem amtierenden französischen Meister vor.

"Absoluter Traum" mit der Königsklasse

Lukebakio brennt auf seine neue Aufgabe in Niedersachsen. "Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt", so der Linksfuß: "Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann. Ich bin sehr gespannt auf den Klub und kann es kaum erwarten, für den VfL aufzulaufen. Und natürlich ist es ein absoluter Traum für mich, mit dem VfL in der Champions League spielen zu dürfen."