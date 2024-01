Lukas Zerbe vom 2. Gang direkt auf die Autobahn

Nachmittags auf der Couch, abends vor fast 20 000 Handball-Fans: Rechtsaußen Lukas Zerbe hat einen turbulenten Start in die Woche erlebt.

"Der Anruf kam um Viertel vor fünf. Da saß ich auf dem Sofa und habe fast meine Tasche gepackt, um ins Training zu fahren in die Lemgo-Halle", sagte der Bundesliga-Profi. "Dann habe ich die größere Tasche genommen, die fertig gepackt bei meinen Eltern stand, ins Auto geschmissen und bin zur Nationalmannschaft gereist". Um 20.30 Uhr war Anpfiff.

Weil Timo Kastening aufgrund eines Infekts kurzfristig ausgefallen war, nominierte Bundestrainer Alfred Gislason den 28-Jährigen vom TBV Lemgo für das Spiel gegen Ungarn nach. Zerbe kam beim 35:28 über Ungarn zu einem Kurzeinsatz, konnte die Stimmung aber trotzdem aufsaugen. "Hier unten vor so vielen Menschen zu stehen, ist schon ein Mega-Gefühl", schwärmte der 28-Jährige, der seinen Abend anders geplant hatte: "Mit meiner Freundin auf dem Sofa, aber die hat jetzt alleine oder mit meiner Familie zusammen geschaut".

"Am Morgen hatte ich noch normales Krafttraining in Lemgo, um 18.30 Uhr wäre das Training mit der 2. Mannschaft in Lemgo gewesen, weil wir gerade nicht so viele Spieler in der 1. Mannschaft sind", erzählt Zerbe über seinen Tagesplan. "Morgen war ich bei meiner Mama eingeplant zum Mittagessen, die hatte ich mich am Vormittag gefragt." Doch aus dem familiären Schnitzel-Mahl wird nichts. "Das muss sie jetzt alleine machen."

Zerbe wurde von Anruf überrascht

"Die Straße war zum Glück nicht allzu voll. Ich kam richtig gut durch und war dann eine Stunde vor dem Anpfiff an der Halle", über die etwas mehr als 200 Kilometer lange Anreise. "Ich bin dann in die Kabine, hab mich schnell fertig gemacht und bin mit Erik (Wudtke) noch ein paar Spielzüge durchgegangen. Und dann bin ich auf die Platte gegangen und habe mich mit den Jungs warm gemacht."

"Wir sollten vom ersten in den zweiten Gang hochschalten und daher habe ich schon damit gerechnet, dass irgendwann ein Anruf kommt", berichtet der Linkshänder die Zeit nach den Vorbereitungsspielen gegen Portugal, als sich Patrick Groetzki an der Plantarfaszie verletzte und für das Turnier ausfiel. "Aber der Anruf kam trotzdem sehr plötzlich, so dass ich mich auf das Spiel gegen Ungarn jetzt nicht speziell vorbereitet hatte."

"Ich habe Gänsehaut bekommen bei der Nationalhymne und wenn da 20.000 Leute für dich sind, dann ist das schon überragend. Dass wir das ganze positiv gestalten konnten, ist umso schöner", so der 28-Jährige, der im Sommer zum THW Kiel wechseln und dann eine Flügelzange mit Nationalmannschaftskollege Rune Dahmke bilden wird. "Der Aufwand hat sich jetzt schon gelohnt, aber es darf ruhig noch ein wenig mehr sein."

"Ich habe bislang jedes Spiel vor dem Fernseher verfolgt und mit den Jungs mitgefiebert. Die Mannschaft, wie sie auf dem Feld als Kollektiv zusammenarbeit, das ist überragend", so Zerbe und betont: "Auch die Stimmung in der Kabine ist richtig gut."

Zerbe: "Wenn wir ackern, dann ist vieles möglich"

Auch wenn Zerbe noch nicht zum Einsatz kam, wirkte der Linkshänder zufrieden mit der Leistung seiner Mitspieler. "Dass Andy das Tor nicht immer von der ersten Minute zunagelt, das muss man auch verstehen. Es ist auch immer ein Zusammenspiel von Abwehr und Torhüter und das war in der ersten Hälfte noch nicht ganz so giftig, wie es das in der 2. Halbzeit war", bilanzierte Zerbe den 18:17-Halbzeitstand, in der Ungarn eine Wurfquote von 94% hatte und die einzige Parade beim kurzzeitig eingewechselten David Späth lag. Auffällig schon in Halbzeit eins - Ungarn hatte im Vergleich zu Deutschland fünf Würfe weniger auf das gegnerische Tor gebracht.

Die Leistungssteigerung kam mit dem Pausentee. "Da haben wir überragend verteidigt, so dass Andy auch ins Spiel kommen konnte. So konnten wir in Führung gehen und dann spielt es sich auch leichter", so Zerbe, der abschließend betont: "Wenn wir so wie in der 2. Halbzeit über 60 Minuten ackern, dann ist vieles möglich."

Ob Kastening im Spiel um den Halbfinal-Einzug am Mittwoch gegen Kroatien wieder mit dabei ist, war am Montagabend noch unklar. "Wir hoffen natürlich, dass er dann wieder dabei ist", so der Bundestrainer. "Aber das müssen wir sehen." (wir berichteten) Mit einem Sieg wäre der Halbfinal-Einzug sicher.