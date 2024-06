Lukas Stutzke vor Abschied vom Bergischen HC?

Lukas Stutzke gehörte zu den fünf Fragezeichen, die der Bergische HC, beim Blick auf die Kader für die 1. und die 2. Bundesliga benannte. Der zehnmalige Nationalspieler scheint zu einem Abschied zu tendieren, laut Medien könnte erst eine Stippvisite in Magdeburg und dann ein Wechsel nach Hannover anstehen.

Vor gut zwei Wochen gab der Bergische HC ein Personalupdate und vermeldete Christopher Rudeck, Frederik Ladefoged, Mads Andersen und Isak Persson sowie Lukas Stutzke als Fragezeichen in der damals noch zweigleisigen Planung. Es folgte erst der sportliche Abstieg und dann zerschlugen sich die Hoffnungen auf einen Klassenverbleib am Grünen Tisch. Hinsichtlich der Liga-Zugehörigkeit gibt es nun Planungssicherheit, zu den Fragezeichen bislang aber keine Updates.

» Kader Bergischer HC für 2. Handball Bundesliga

Lukas Stutzke vermied zuletzt ein Bekenntnis zum Bergischen HC. Nach der 30:40-Pleite gegen die SG Flensburg-Handewitt und dem sportlichen Abstieg sagte der Rückraumspieler, der bisher zehn Länderspiele für Deutschland bestritt, am Dyn-Mikrofon: "Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern." Bei bild.de wird nun spekuliert, dass Stutzke ab Sommer 2025 für die TSV Hannover-Burgdorf auflaufen könnte und zuvor eine Saison beim SC Magdeburg verbringt.

Offen ist, ob der Vertrag von Lukas Stutzke - der laut den offiziellen Angaben der Handball Bundesliga bis 2025 läuft - auch für die 2. Bundesliga gilt und damit eine Ablöse fällig wäre. Diese nennt die Bild als möglichen Grund für die Zwischenstation Magdeburg, eine andere könnte aber auch in den Personalplanungen von Hannover sowie der aktuellen Personalsituation beim SCM liegen.

Über 100 Saisontreffer und Stärken in der Deckung

Beim SC Magdeburg haben mit Janus Smarason und Piotr Chrapkowski zwei Spieler den Klub verlassen, für die nominell kein Ersatz präsentiert wurde. Die beiden Plätze im SCM-Kader hingen in der vergangenen Saison mit der Verletzung von Gisli Kristjansson zusammen. Der Isländer ist zurück, dafür aber Michael Damgaard seit dem Ligaspiel gegen Wetzlar an der linken Schulter verletzt. Der Rückraumspieler fehle damit "auf unbestimmte Zeit", so der SCM. Stutzke könnte mit seinen Defensivqualitäten dabei auch im Innenblock helfen.

» Übersicht: Der Kader des SC Magdeburg für die Saison 2024/25

Generell könnte Lukas Stutzke bei dem ein oder anderen Handball Bundesligisten in den Fokus rücken, der noch Bedarf im Rückraum hat - auch wenn der zehnmalige Nationalspieler aktuell nicht zum Kader von Bundestrainer Alfred Gislason gehört. Mit 104 Toren war er nach Linksaußen Noah Beyer und Kreisläufer Frederik Ladefoged drittbester Schütze des BHC in der abgelaufenen Saison - und das ohne Siebenmeter. Hinzu kamen 71 Assists sowie in der Defensive der Vereinsbestwert von 17 Blocks.

» Statistik: Meiste Blocks Handball Bundesliga 2023/24

Lukas Stutzke machte in der Saison 2018/19 mit 156 Treffern für Bayer Dormagen auf sich aufmerksam, der Rückraumspieler hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Zweitspielrecht für den BHC und erzielte auch seine ersten Treffer in der 1. Liga. Für diesen steigerte er seine Torausbeute in den folgenden Jahren konstant und kam nun erstmals auf einen dreistelligen Wert. In der 1. Liga stehen für den 26-jährigen 159 Spiele und 362 Tore in der offiziellen HBL-Statistik zu Buche - bislang alle im Trikot des Bergischen HC.

Keine wichtige News aus dem Handball mehr verpassen?

» Briefing von handball-world als Newsletter abonnieren!