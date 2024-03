Lukas Stutzke: "Ein Schritt nach vorne"

Der Bergische HC bezeichnete sich vor dem Heimspiel gegen den SC Magdeburg als "krasser Außenseiter", ein Sieg würde an eine "Sensation" grenzen. Dennoch haben die Löwen es dem SCM über das ganze Spiel schwer gemacht. Am Ende stand ein 27:30 (12:17) auf der Anzeigetafel. Lukas Stutzke sprach nach Abpfiff über das Spiel, die Außenseiterrolle und die nächste Aufgabe.

Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?

Lukas Stutzke: Am Ende verlieren wir verdient, aber für uns ist es ein Schritt nach vorne. Die zweite Halbzeit spielen wir eine geschlossene Abwehrleistung und verwerfen vielleicht noch eins, zwei zu viel, um hier etwas mitzunehmen. Jetzt kommen die nächsten Spiele, die wichtig sind.

Ihr seid als "krasser Außenseiter" ins Spiel gegangen. Trotzdem habt die ganze Zeit gut mitgehalten...

Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn man gegen Magdeburg punkten will, dann muss alles stimmen. Magdeburg darf nicht den besten Tag haben. Vielleicht hatten sie den heute nicht, keine Ahnung. Aber wir haben ein, zwei Chancen liegen gelassen.

Was könnt ihr für euer nächstes Spiel am Donnerstag in Stuttgart mitnehmen?

Den Zusammenhalt, die Energie in der Abwehr und ich denke darauf können wir aufbauen.