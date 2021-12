Lukas Nmecha fehlt Wolfsburg wochenlang

Beim VfL Wolfsburg läuft es nicht rund. Sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie - und nun fällt mit Lukas Nmecha auch noch einer der beiden Toptorschützen aus.

Wie die Wölfe am Mittwochnachmittag mitteilten, hat sich der Stürmer bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln in einem Zweikampf mit Benno Schmitz eine schwere Knöchelverletzung im rechten Fuß zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Nach 65 Minuten musste der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 ausgewechselt werden.

Damit steht der im Sommer von Manchester City an den Mittellandkanal gewechselte Stürmer nicht nur beim Saisonabschluss in München (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung, sondern wohl auch beim Trainingsauftakt für die Rückrunden-Vorbereitung.

Nmecha absolvierte in dieser Saison 15 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei sechs Tore (kicker-Notenschnitt 3,65), durch die er gemeinsam mit Sturmpartner Wout Weghorst die interne Torschützenliste anführt. In der Champions League traf der 23-Jährige in fünf Partien zweimal. Im November gab der deutsche U-21-Europameister sein Debüt in der A-Nationalmannschaft unter Hansi Flick.

Geschäftsführer Meeske verlängert langfristig

Eine Weichenstellung abseits des Sportlichen verkündete der VfL bereits zuvor. Geschäftsführer Michael Meeske hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Der 50-Jährige, in dessen Aufgabenbereich die Felder Marketing, Vertrieb sowie Finanzen und Controlling fallen, war im November 2018 vom 1. FC Nürnberg zum VfL gekommen. Auch bei seinem Partner in der Geschäftsführung, Jörg Schmadtke, der für den sportlichen Bereich zuständig ist, stehen die Zeichen inzwischen auf Verlängerung.

