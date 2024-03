Lukas Mertens: "Wird ein heißes Turnier"

Lukas Mertens trifft mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Olympia-Qualifikation auf Algerien, Kroatien und Österreich. Welche Erwartungen der Linksaußen hat:

Lukas Mertens und Co. treffen in Hannover auf Algerien, Kroatien und Österreich. Sascha Klahn

"Es wird ein heißes Turnier", ist sich Lukas Mertens sicher. Der Linksaußen trifft mit dem DHB-Team in Hannover auf die EM-Gegner Österreich und Kroatien sowie Algerien - auch dieses Team kennt die Mannschaft von Alfred Gislason von einem der letzten Turniere: Bei der WM 2023 trafen die Deutschen auf die Afrikaner und gewannen sehr deutlich (37:21).

"Ich habe große Erwartungen. Ich hoffe, dass wir uns für Olympia qualifizieren", so Mertens. Am gestrigen Montag sei das DHB-Team laut dem 27-Jährigen "ganz entspannt gestartet". Nach dem Auftakttraining haben sich die Nationalspieler von den Physiotherapeuten pflegen lassen. Am Dienstag hat Gislason mit seinem Team u.a. am Tempospiel gearbeitet.

Das Turnier startet am Donnerstag (14. März). Das DHB-Team spielt zum Auftakt gegen Algerien. Am Wochenende folgen die Partien gegen Kroatien (Samstag) und Österreich (Sonntag). Die ersten beiden Teams des Turniers qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Paris.