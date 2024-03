Lukas Mertens heiß auf Derby des SCM gegen Eisenach

Auf den SC Magdeburg wartet am Sonntag mit dem ThSV Eisenach eine brisante Auswärtspartie: Lukas Mertens freut sich auf das Derby, warnt aber vor dem Gegner.

Lukas Mertens will den Derby-Sieg in Eisenach. Sascha Klahn

Am Sonntag ist es soweit. Dann muss der SC Magdeburg beim ThSV Eisenach antreten. Was auf den ersten Blick nach einer klaren Angelegenheit für den amtierenden Meister aussieht, dürfte alles andere als ein Spaziergang werden.

Schließlich bewies der Bundesliga-Aufsteiger im Derby gegen Leipzig Nervenstärke und düpierte den eigentlichen Favoriten. "Unser Trainer bereitet uns sehr, sehr gut auf das Spiel vor. Das müssen wir auch, weil die Abwehr ist sehr unkonventionell mit ihrer offensiven 3:3-Formation", warnt daher SCM-Profi Lucas Mertens im Gespräch mit handball-world.

"Weiß, was auf uns zukommt!" SCM-Profi warnt

Im Hinspiel fanden seine Teamkollegen und er allerdings gute Lösungen. In heimischer Halle siegten sie mit 38:31, nur dem THW Kiel gelangen in dieser Spielzeit mehr Treffer gegen Eisenach (40).

Doch der SCM muss nun nach Thüringen reisen - und damit in die Halle, die ihrem Ruf als Hexenkessel mehr als gerecht geworden. "Ich kenne die Werner-Aßmann-Halle aus meiner Zeit in Wilhelmshaven und weiß, was dort auf uns zu kommt", meint Lukas Mertens.

Lukas Mertens ergänzt: "Jeder, der in dieser kleinen, engen Halle sein wird, weiß, dass einiges auf einen zukommen wird, weil in Eisenach wird Handball gelebt." Vor Ehrfurcht erstarren wird der Nationalspieler aber nicht. "Für solche Spiele spielst du Handball", schwärmt er.

» Eisenach hofft gegen Magdeburg auf nächsten Coup

» Wiegert kann sich Kaufmann als Trainer der Saison vorstellen

» Yoav Lumbroso vom ThSV Eisenach im Interview