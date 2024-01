Lukas Hutecek: "Bin unheimlich stolz Teil dieser Mannschaft zu sein"

Lukas Hutecek und Österreich schwimmen bei dieser Handball-EM auf einer Welle des Erfolgs. Im Interview spricht der Lemgoer über das Sensations-Unentschieden gegen Kroatien und blickt auf das zweite Endspiel gegen Spanien.

Aus Mannheim berichtet Lisa-Marie Kienzle

Wie ist dein Fazit nach dieser Partie?

Lukas Hutecek:

Ich bin sehr, sehr happy. Was wir da heute geleistet haben, ist überragend. Die gesamte Mannschaft hat alles gegeben und hat die ganze Kraft, die wir hatten, reingesteckt in dieses Spiel. Am Ende haben wir uns belohnt. Wir haben gesehen wie viel Feuer, wie viel Leidenschaft in dieser Mannschaft steckt. Es macht mich unheimlich stolz Teil dieser Mannschaft zu sein.

In den ersten Minuten lag Österreich zurück und dann habt ihr eine Aufholjagd gestartet. Wann hast du für dich gemerkt, dass heute was geht für euch gegen Kroatien?

Lukas Hutecek:

Eigentlich bin ich mit dem Gefühl in das Spiel gegangen, dass wir heute mithalten können. Wir sind sehr gut, waren gut vorbereitet und haben über das ganze Jahr 2023 eine super Leistung gezeigt, deswegen hatte ich eigentlich nie das Gefühl, wir gehen da unter - auch bei dem 1:5 nicht.

Ich habe gedacht, wir bekommen schon unsere Chancen und werden unsere Dinger dann schon machen. Vor allem über unsere Abwehr haben wir uns dann ins Spiel gekämpft, und ich bin froh, dass es dann zu einem Punkt gereicht hat.

Also ist es mehr ein gewonnener als ein verlorener Punkt für euch?

Lukas Hutecek:

Absolut. Wir freuen uns, dass wir gegen so eine Top-Mannschaft wie Kroatien, die die Spanier mit 10 Toren nach Hause geschickt hat, mithalten können und wir nehmen natürlich den Punkt mit - auch, wenn uns das für das Spiel gegen Spanien nicht wirklich weiterhilft.

Wie hast du diese unglaubliche Atmosphäre auf dem Feld erlebt?

Lukas Hutecek:

So macht Handballspielen am meisten Spaß. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre. Die Halle war gefüllt mit 10.000 Kroaten und 3.000 Österreicher, die versuchen dagegen zu halten und das auch echt überragend gemacht haben. Also auch ein großes Lob an unsere Fans.

Jetzt wartet gegen Spanien das zweite Endspiel im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Was habt ihr euch vorgenommen?

Lukas Hutecek:

Spanien wird nochmal ganz anders. Die spielen nicht so schnell, die spielen viel mehr zwei-gegen-zwei, weniger eins-gegen-eins. Wir werden das morgen analysieren und werden uns einen guten Plan machen, denn wir brauchen, um Spanien zu ärgern. Hoffentlich schaffen wir es wieder so ein gutes Spiel zu machen und dann bin ich zuversichtlich, dass wir in die Hauptrunde einziehen.