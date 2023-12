Lukas Grgic: "Ich fordere viel ein, aber ich bin nicht ungut"

Wenn's einmal ein wenig rustikaler sein muss, wenn’s einmal heißt, die Ärmel aufzukrempeln oder auch den Ball irgendwie über die Linie zu drücken - dann ist Rapids Glatzkopf mit der Nummer 8 zur Stelle, Lukas Grgic. Mit dem kicker sprach er darüber, wie er zum "Mentalitätsspieler" wurde, warum er nicht überrascht war, dass Rapid ihn holte und dass er das Kicken nicht erst in Kroatien gelernt hat.

Herr Grgic, Sie haben den Ruf, ein "Mentalitätsspieler" zu sein. Woher kommt diese Mentalität?

Das war bei mir von klein auf so. Als Junger habe ich täglich im Park gespielt, da musst du dich auch gegen Ältere durchsetzen. Gewinnen war wichtig und ich wollte immer alles gewinnen, das habe ich so in mir.

Sie sind in Wels aufgewachsen, gibt es da „Käfige" wie in Wien oder wo haben Sie gespielt?

Es war ein klassischer Park, eine grüne Wiese, die am Ende schon mehr Erde war. Es gab nicht einmal Tore, wir haben einfach die Bänke umgedreht und die Füße der Bänke waren unsere Stangen. Meistens haben wir uns mit den älteren Schulbrüdern gematcht.

Wels galt in den vergangenen Jahren als sozialer Brennpunkt. Haben Sie das auch so erlebt und hat Sie das vielleicht sogar mitgeprägt?

Wels ist eine Stadt, in der es vieles gibt. Zwei Bänke weiter von da, wo wir gespielt haben, sind Leute gesessen, die Drogen genommen haben. Es war schon ein gefährliches Pflaster. Natürlich haben uns auch die Eltern davor gewarnt, aber für uns war sowieso der Ball das Entscheidende. Wer gewinnt, bleibt am Platz, alles andere hat uns nicht interessiert. Es ist sicher keine einfache Stadt, aber ich bin froh, dort aufgewachsen zu sein und fühle mich auch heute noch wohl dort. Die Arbeitermentalität habe ich wahrscheinlich von den Eltern eingeimpft bekommen. Sie haben mir immer gesagt: "Schau her, wenn du nicht lernen willst, weißt du, dass du hart arbeiten musst." Weil ich nicht der beste Schüler war und ich immer wie mein Papa sein wollte, habe ich wie er Maurer gelernt. In der Lehre habe ich gelernt, für jeden Teilerfolg hart zu arbeiten. Ich glaube schon, dass ich heute dafür belohnt werde.

Die Maurer-Lehre haben Sie fertig gemacht, während Sie für den FC und dann für Hertha Wels gespielt haben?

Ja, die Lehre habe ich mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich habe schon überlegt, auch noch die Meisterschule zu machen, habe mich dann aber entschieden, anzugreifen und mich auf den Fußball zu konzentrieren. Von meinen Eltern habe ich große Rückendeckung bekommen, aber unter der Bedingung, dass ich mich hundertprozentig darauf fokussiere. Wenn die Freunde weggegangen sind, habe ich schon gehört: "Du weißt, was ausgemacht ist." Es ohne Akademie ins Profigeschäft zu schaffen, ist hart. Du musst im Training noch mehr machen, um das zu kompensieren, was andere in der Akademie lernen. Aber eigentlich ist das gar nie aufzuholen. Von daher hätte ich schon auch gerne so eine Ausbildung gehabt, dann wäre ich heute vielleicht schon weiter. Aber vielleicht hätte ich dann auch andere Qualitäten verloren. Als Maurer habe ich schon gelernt, selbstständig zu arbeiten und anzupacken.

Der Löwe ist schon besonders für mich. Er entspricht meiner Mentalität und meinem Charakter, aber er ist auch mein Sternzeichen. Lukas Grgic

Sie waren also von Anfang an der kompromisslose Zweikämpfer, der, der die Ärmel aufkrempelt hat und sich die Lunge aus dem Leib gelaufen ist?

Ich war nur so am Platz. Mein Papa hat mir immer gesagt, ich soll einfach alles geben, dann kann dir nie jemand etwas nachsagen. Hau alles raus, was in dir steckt, dann wird’s auch passen. Das halte ich auch heute so.

Das verkörpert auch das Löwenkopf-Tattoo auf Ihrem Oberschenkel?

Der Löwe ist schon besonders für mich. Er entspricht meiner Mentalität und meinem Charakter, aber er ist auch mein Sternzeichen. Seine Eigenschaften, das Löwenherz, sollen mich auszeichnen.

Ecken Sie bei Kollegen manchmal an mir Ihrer Mentalität?

Ich bin jetzt schon erfahren, habe einiges miterlebt, vom Abstiegskampf bis zum Titelkampf, ich kenne alle möglichen Spielsysteme, vom Umschaltspiel bis zur Kontrolle bei Hajduk. Ich fordere viel ein, aber ich bin nicht ungut. Ich schaue aber schon, dass alle alles raushauen. Wenn ich sehe, dass sich einer im Spiel oder auch im Training etwas sparen will, kann ich schon laut werden.

Glauben Sie, dass einer wie Sie bei Rapid gefehlt hat?

Ja, das Gefühl habe ich schon, deshalb bin ich auch mit viel Freude hergewechselt. Ich wollte mich auch gleich zeigen, aber dann hat mich eine schwere Grippe zurückgeworfen. Dann fehlt dir der Rhythmus und das Training, du bist neu, musst erst schauen, dass du dich zurechtfindest und integrierst, das war eine schwere Zeit. Ich bin gut aufgenommen worden und war schnell integriert, aber mein Spiel lebt von meiner körperlichen Präsenz. Und die hat gefehlt. Dann haben es die Burschen auch nicht so schlecht gemacht, auch wenn die Ergebnisse nicht so gepasst haben. Deshalb hat es gedauert, bis ich in die Mannschaft gekommen bin. Da zweifelst du schon. Aber es ist nicht so, dass nur Markus Katzer mich wollte, Zoki wollte mich auch, es war für alle eine unglückliche Situation. Primär für mich und den Verein.

Sie kommentieren damit das Gerücht, dass Markus Katzer Sie im Alleingang verpflichtet hätte. Hatten Sie das Gefühl, bei Zoran Barisic nicht erwünscht zu sein?

Ich hab’ dem Zoki nix vorzuwerfen. Wir waren immer im offenen Austausch. Ich wäre auch bei ihm schon gerne bei 100 Prozent gewesen. Jetzt bin ich besser in Schuss, nur schade, dass die Herbstsaison bald vorbei ist. Aber ich werde die Winterpause gut nutzen, die Batterien aufladen und dann in der Vorbereitung alles reinhauen.

Waren Sie überrascht, dass Rapid überhaupt bei Ihnen angeklopft hat?

Nein, ich war eigentlich nicht überrascht. Ich habe beim größten Verein in Kroatien um Titel gespielt. Hajduk hat über 100.000 Mitglieder, verkauft mehr als 20.000 Dauerkarten, jedes Topspiel ist ausverkauft. Ich bin mit Hajduk zweimal Cupsieger geworden, habe dort gelernt, mit extremem Druck umzugehen. Deshalb war ich nicht überrascht. Ich habe mitgekriegt, dass Rapid einen Österreicher für diese Position sucht und habe fast damit gerechnet, dass sie auf mich zukommen. In der letzten Zeit in Split war ich ein bisschen aus der Mannschaft gerutscht. Zuerst habe ich Corona gehabt, dann war ich gelbgesperrt, meine Frau und ich haben unser erstes Kind erwartet, deshalb habe ich gedacht, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, nach Österreich zurückzukommen.

Was haben Sie außer zwei Cup-Titeln aus Kroatien mitgenommen?

Ich habe mit dem Wechsel zu Hajduk unheimlich viel Reputation gewonnen. In Kroatien und Österreich. Das ist so weit gegangen, dass ich mir gedacht habe, "Oida, ich hab ja nicht erst in Kroatien das Kicken gelernt". Aber ich bin hier vorher nicht so wahrgenommen worden. Hajduk war für mich auch Emotionalität. Mein Vater war immer ein großer Hajduk-Anhänger, damit bin ich groß geworden. Dort zu spielen, war ein Traum für mich. Das ist aber auch nicht immer lustig, weil du dir dann Tiefschläge noch mehr zu Herzen nimmst. Aber es war eine geile Zeit, deshalb haben wir unserem Sohn, der vor drei Wochen auf die Welt gekommen ist, auch Duje als zweiten Vornamen gegeben, das ist der Schutzpatron von Split.

Sie haben als Sechser in sieben Bundesliga-Spielen zwei Tore erzielt. Ist das auch so ein Wesenszug, dass Sie Dinge eben selbst erledigen, wenn's die anderen nicht tun?

Ja, ich bin in letzter Zeit auch torgeiler geworden, das habe ich mit den Jahren dazugekriegt. Das ist etwas, was ich von uns verlange, wenn wir eine Chance ausgelassen haben: dass wir weitermachen, die nächsten Chancen erarbeiten, die nächste Welle, dass wir das Tor erzwingen wie gegen Blau-Weiß. Große Mannschaften gewinnen auch mal mit Durchschnittsleistungen ihre Spiele. Für mich ist jedes Spiel ein Wettkampf und so gehe ich rein. Es geht um drei Punkte, die nur wir wollen, die wir mehr wollen. So müssen wir auch in das Spiel gegen die WSG gehen. Die drei Punkte gegen Blau-Weiß bringen wenig, wenn wir sie jetzt nicht bestätigen.

Rapid ist immer noch der größte Verein in Österreich, deshalb ist das für mich nach Hajduk kein Rückschritt. Lukas Grgic

Gutes Stichwort. Die WSG ist der nächste Gegner, Sie haben dort Ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Haben Sie noch Kontakt mit Thomas Silberberger?

Mit Silbi und Köcki (Stefan Köck, Anm.) bin ich immer noch in Kontakt, wir schreiben uns zu Geburtstagen und so. Es war zwar nur eine kurze Station, ich glaube, nur 22 Spiele, aber ich habe mich dort sehr wohlgefühlt, weil es ein sehr familiärer Klub ist. Thomas Silberberger schätze ich extrem, er ist als Trainer und Mensch überragend. Und sie machen auch einen guten Job mit dem kleinen Budget.

Ist die Dominanz von RB Salzburg in Österreich noch größer als die von Dinamo Zagreb in Kroatien?

Rapid ist immer noch der größte Verein in Österreich, deshalb ist das für mich nach Hajduk kein Rückschritt. Ob es gegen Dinamo schwerer ist als gegen Salzburg, weiß ich nicht. Dinamo hat auch sehr gute Spieler, viele kroatische Nationalspieler, da musst du auf jeden Fall performen, wenn du etwas gewinnen willst. Im ersten Jahr waren wir knapp dran, da haben wir die Meisterschaft in der vorletzten Runde verloren. In der letzten Runde hätten wir ein echtes Endspiel in Zagreb gehabt, ich war sicher, dass wir es packen. Leider ist es nicht mehr dazu gekommen, weil wir im vorletzten Match nur unentschieden gespielt haben.

Glauben Sie trotz der langen Durststrecke daran, mit Rapid Titel holen zu können?

Sowieso. Ich bin 28 und habe noch so viele Spiele zu spielen. Ich bin gekommen, um mit Rapid eine Trophäe zu gewinnen. Wenn nicht im ersten Jahr, dann im zweiten oder dritten. Das ist der Reiz, warum ich hergekommen bin. Hajduk war zehn Jahre ohne Titel. Als wir dann Cupsieger geworden sind, haben sie uns durch die Stadt getragen, das werde ich nie vergessen. Ich möchte auch bei Rapid in die Geschichtsbücher und werde alles dafür tun. Es ist gerade nicht die einfachste Zeit, aber es ist Zeit, dass wir aufhören mit dem Schönreden und abliefern.