Im Sommer wird Torhüter Lukas Diedrich den TUSEM Essen nach vier Jahren in der Ruhrpott Schmiede verlassen. "Der 23-Jährige macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel und wechselt zur neuen Saison zum Bergischen HC in die LIQUI MOLY HBL", so der Zweitligist.

Lukas Diedrich verlässt TuSEM Essen in Richtung 1. Bundesliga. IMAGO/RHR-Foto