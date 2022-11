Lukakus Wettlauf gegen die Uhr - Welche Rolle spielt Juve für Inzaghi?

Mit einer Portion italienischer Gelassenheit geht Inter Mailand das Gruppenfinale in München an. Coach Simone Inzaghi war im Vorfeld besonders mit personellen Planspielen beschäftigt.

55 Tage ist es mittlerweile her, dass Inter Mailand zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase mit 0:2 in San Siro gegen den FC Bayern München verlor. Seither ist vieles passiert - auf beiden Seiten. Inter bot Barcelona in zwei Duellen die Stirn (1:0, 3:3), ehe die Nerazzurri Rang zwei in Gruppe C mit einem 4:0 gegen Pilsen endgültig absicherten.

Inter hat keines der vergangenen sieben Pflichtspiele verloren, die jüngsten vier in der Serie A sogar allesamt gewonnen. Darunter das spektakuläre 4:3 in Florenz. "Wir haben uns seit September weiterentwickelt", berichtete Cheftrainer Simone Inzaghi am Montag auf der Pressekonferenz. Neben einer stetig angestiegenen Form sei auch das Fitnesslevel des amtierenden italienischen Vizemeisters nun deutlich besser.

Das Auswärtsspiel in München sei zwar "ohne Einfluss auf die Tabellensituation", so Inzaghi, der seine Mannschaft in diesem "großen Test" aber dennoch "gut performen" sehen will. Diesen Anspruch an sich hat auch Nationalspieler Robin Gosens, der in der Startelf stehen wird und sich mit Blick auf die nahende WM in Katar Bundestrainer Hansi Flick von seiner besten Seite präsentieren will.

Eines ist im Vergleich zum Hinspiel allerdings gleich geblieben: Romelu Lukaku, als Hoffnungsträger im Sommer nach Mailand zurückgekehrt, wird das Spiel verletzungsbedingt verpassen. Eine Oberschenkelverletzung hatte den belgischen Sturmtank Ende August für 57 Tage und zwölf Pflichtspiele aus dem Verkehr gezogen.

Lukaku erleidet Rückfall - und jetzt?

Im Champions-League-Spiel gegen Pilsen feierte Lukaku jüngst sein lange ersehntes Comeback, bei seiner Premiere in der diesjährigen Königsklassen-Saison kam der Linksfuß sieben Minuten vor Schluss ins Spiel - und erzielte drei Minuten vor Abpfiff sogar den Endstand. Beim 3:0 gegen Sampdoria durfte er dann sogar 22 Minuten ran. Inzaghi wollte Lukaku behutsam ranführen.

Doch der erlitt einen Rückfall. Wie Inter am Montag mitteilte, wurde beim 29-Jährigen erneut eine Verletzung am linken Oberschenkel festgestellt. Wie lange Lukaku ausfällt, steht in den Sternen. In den nächsten Tage solle der Zustand "erneut untersucht" werden. Am Dienstag zierte Lukaku gemeinsam mit Paul Pogba das Cover mehrerer italienischer Zeitungen: "Gebrochene Champions". Das WM-Aus von Pogba ist quasi besiegelt, das von Lukaku rückt zumindest näher.

Für Belgiens wichtigsten Stürmer wird es ein Wettlauf gegen die Uhr. Selbst wenn er in Katar auflaufen kann, wird es ihm komplett an Spielpraxis mangeln. "Es ist extrem schade, ihn nicht bei uns zu haben", gestand Inzaghi am Montag. "Er arbeitet hart am Comeback. Wir hoffen auf ein solches noch vor der WM-Pause."

Lautaro muss sich zügeln - Wie viel verändert Inzaghi?

Neben dem Belgier muss Inzaghi in München auch ohne die verletzten Danilo d'Ambrosio und Marcelo Brozovic auskommen. Matteo Darmian dürfte in die Dreierkette rücken, Raoul Bellanova sein Startelf-Debüt in der Königsklasse feiern. Alessandro Bastoni fehlt auf Grund einer Gelbsperre, eine solche droht in München auch Lautaro Martinez.

Bei allem Prestige, das in München auf dem Spiel steht, kreisen Inzaghis Gedanken wohl längst um das immens wichtige Auswärtsspiel beim strauchelnden Riesen Juventus Turin am kommenden Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir wissen, welche Art von Spiel uns am Sonntag erwartet", gab Inters Trainer zu. "Wir sind aber alle an diesen Rhythmus und diese Situation gewöhnt."

Aus Gründen der Belastungssteuerung hätten die Nerazzurri am Montag "nicht so viel auf dem Platz gemacht", intensives Videostudium stand an der Tagesordnung. Wie sehr Inzaghi bei folgendem Satz flunkerte, wird sich erst am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr zeigen: "Ich werde nicht allzu viele Wechsel vornehmen."

Bei Brozovic und auch Torhüter Samir Handanovic, der durch André Onana vertreten wird, sieht Inzaghi Hoffnung für Sonntag. Dann geht es in Turin darum, den Abstand zur Serie-A-Spitze nicht abreißen zu lassen. Also um deutlich mehr als in München.