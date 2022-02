Lukakus historisch schlechte Ballkontakt-Statistik - Tuchel ratlos

Romelu Lukaku hatte bei Chelseas 1:0-Auswärtssieg über Crystal Palace historisch wenige Ballkontakte. Thomas Tuchel kommentierte es wortkarg.

Kamen sich am Samstag nur selten nahe: Romelu Lukaku (li.) und der Ball. picture alliance / Action Plus

Fußballer, die dreimal oder öfter in einem Spiel treffen, nehmen den Ball danach gerne mit nach Hause. Hätte es Romelu Lukaku am Samstag ausnahmsweise ebenfalls getan, obwohl er bei Crystal Palace ohne Tor geblieben war - man könnte es verstehen: Viel Kontakt hatten die beiden, also Chelsea-Stürmer und Ball, in den 90 Minuten zuvor schließlich nicht gehabt.

Lukaku war beim 1:0-Auswärtssieg dermaßen abgemeldet, dass er einen neuen Premier-League-Negativrekord aufstellte. Noch nie, seit Datenanbieter "Opta" diese Werte 2003/04 erstmals flächendeckend erfasste, hatte ein Spieler, der nicht ausgewechselt wurde, weniger Ballkontakte als der Belgier im Selhurst Park. Mickrige sieben waren es beim Schlusspfiff, einen davon beim Anstoß im ersten Durchgang. Nur alle rund 13 Minuten berührte Lukaku den Ball.

Tuchel: "Es sagt aus, dass er offenbar nicht beteiligt war"

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll", wirkte Trainer Thomas Tuchel ein wenig ratlos, als er nach dem Spiel gefragt wurde, ob das mehr über Lukaku oder die gesamte Mannschaft aussage. "Es sagt aus, dass er offenbar nicht beteiligt war und sich heute nicht hervortun konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es so viel über uns allgemein aussagt."

Zumindest war es ein Hinweis darauf, wie unerschütterlich Tuchel bis zum Schluss an Lukaku glaubte. Dass noch nie ein Premier-League-Spieler so wenige Ballkontakte nach 90 oder mehr Minuten hatte, lag gewiss auch daran, dass mögliche Kandidaten nie durchspielen durften.