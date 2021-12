Luitz verpasst nach Bandscheibenvorfall Olympia

DSV-Athlet Stefan Luitz wird "die nächsten Wochen" verletzungsbedingt keine Weltcup-Rennen bestreiten können - und auch Olympia findet ohne ihn statt.

Für Stefan Luitz ist der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking geplatzt. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte, werde der Allgäuer nach seiner Operation bei "günstigem Heilungsverlauf" erst in sechs bis acht Wochen wieder ins Training einsteigen können. Die Winterspiele starten am 4. Februar.

Der 29-Jährige hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass bei ihm ein "fortgeschrittener Bandscheibenvorfall" diagnostiziert worden war. Die notwendige Operation am Donnerstag sei nach Angaben des behandelnden Arztes "sehr gut" verlaufen.

"Stefans verletzungsbedingter Ausfall ist natürlich bitter. Mit ihm fehlt sowohl im Weltcup als auch bei den Olympischen Spielen einer von zwei absoluten Riesenslalomspezialisten im Team", sagte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger. Im besten Fall könne Luitz noch in der laufenden Saison wieder ins Renngeschehen eingreifen.

