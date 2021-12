Luitz fällt nach Bandscheibenvorfall mehrere Wochen aus

DSV-Athlet Stefan Luitz wird "die nächsten Wochen" verletzungsbedingt keine Weltcup-Rennen bestreiten können.

"Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert, weshalb ich morgen bereits operiert werde", postete der Deutsche am Mittwochabend auf Instagram. Bereits seit Anfang Oktober hatten den 29-Jährigen Rückenprobleme geplagt.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden (17.) sowie im Parallelwettbewerb in Lech/Zürs (31.) war Luitz dennoch gefahren. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar, für die der Allgäuer bislang nicht qualifiziert ist, scheint nun unwahrscheinlich.

