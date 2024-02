Luis Muriel wechselt in die USA

Luis Muriel verlässt Atalanta Bergamo und schließt sich Orlando City an. Der 32-jährige Stürmer unterschrieb beim MLS-Klub einen Vertrag bis 2026. Muriel kommt mit der Erfahrung von 328 Serie-A-Partien (103 Tore) und 26 Spielen in der Champions League in die USA. Orlando sicherte sich den Kolumbianer kurz vor dem Saisonstart: Am 25. Februar bestreitet der Klub sein erstes Saisonspiel gegen den Club de Foot Montreal.