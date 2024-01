Luis Foege verlässt Konstanz und wechselt zu Ligakonkurrent

Der HC Oppenweiler/Backnang vermeldet Verstärkung für den Rückraum: Luis Plymford Foege wird in der kommenden Saison für den aktuellen Drittliga-Tabellenführer auf Torejagd gehen. Der 22-jährige Linkshänder kommt vom Ligarivalen HSG Konstanz.

Luis Plymford Foege ist der zweite Zugang des HC Oppenweiler/Backnang für die kommende Runde. Im Dezember hatte der HCOB den Wechsel von Nick Fröhlich vom TSB Horkheim ins Murrtal bekannt gegeben. Während dieser mit der rechten Hand wirft und deshalb im linken Rückraum und auf der Mitte eingeplant ist, ist Luis Foege für den rechten Rückraum vorgesehen.

Der Sportliche Leiter des HCOB, Jochen Bartels, hat Luis Foege als "sympathischen und offenen Typen" kennengelernt und freut sich über dessen Zusage: "Mit seiner dynamischen athletischen und kräftigen Spielweise passt er optimal zu uns." Er sei jung, habe aber auch schon viel Erfahrung gesammelt. Positiver Nebeneffekt: Es sei schön, "einen Handballer aus der Region für uns zu gewinnen."

HCOB-Geschäftsführer Jonas Frank sieht vielversprechendes Potenzial im Zugang: "Luis ist jung, entwicklungsfähig und bereit für Mehr und Höheres." Luis Foege begann bei der HSG Ostfildern mit dem Handball und wechselte als B-Jugendlicher zum TV Bittenfeld. Er schaffte den Sprung in die Auswahlmannschaften des DHB und absolvierte im Dress des TVB Stuttgart erste Einsätze im Bundesligateam.

Mit einem Zweifachspielrecht war er für den TuS 04 Dansenberg und den TSB Horkheim am Ball. 2022 wechselte er zur HSG Konstanz. Im ersten Jahr spielte er mit dem Team vom Bodensee in der zweiten Bundesliga, derzeit sind die HSG-Handballer in der dritten Liga ein Ligarivale des HC Oppenweiler/Backnang. Im Sommer steht nun die Rückkehr in den Großraum Stuttgart auf der Agenda.

Luis Foege: "Sehe viel Potenzial"

Der 22-jährige Sportler, der neben dem Sport derzeit eine Ausbildung absolviert, sagt über seinen künftigen Club: "Ich sehe viel Potenzial beim HC Oppenweiler/Backnang und möchte Teil des Projektes sein."

Luis Foege kennt die zweite Liga aus eigener Erfahrung - und dorthin möchte er auch mit dem HCOB. Dazu möchte er in beitragen, "indem ich Dynamik reinbringen, in Kombination mit Rückraumwürfen und indem ich durch mein Eins-gegen-Eins Platz für meine Mitspieler schaffe."

Seinen neuen Club kenne er schon lange, als Jugendspieler gab es das eine oder andere Match, und er findet: "Wie der Verein gewachsen ist und sich entwickelt hat ist bemerkenswert." Er freut sich auch auf Trainer Daniel Brack: "Er weiß genau, was Spieler brauchen."

Dieser wiederum freut sich über die Verpflichtung. Ein bisschen auch deshalb, weil beide in Denkendorf (Daniel Brack) und Luis Foege (Ruit) fast schon Nachbarn sind. "Da sind wir schon früh in Kontakt gekommen", sagt der Coach des HCOB.

Daniel Brack verrät, "dass ich Luis schon mehrfach auf dem Schirm hatte. Super, dass es nun funktioniert hat". Er attestiert dem Rückraumspieler nicht nur eine große Wurfkraft aus der zweiten Reihe, sondern auch ein starkes Eins-gegen-Eins. "Deswegen glaube ich, dass uns Luis Foege sehr gut zu Gesicht stehen wird."

Aufstieg mit Konstanz das Ziel

"Luis ist ein hochtalentierter Spieler", sagt André Melchert von der HSG Konstanz zum bevorstehenden Abschied von Luis Foege zum direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Beide Seiten waren sich laut Verein jedoch im Wunsch nach einer Veränderung nach dann zwei gemeinsamen Jahren einig. Melchert: "Wir sind davon überzeugt, dass Luis bis zum letzten Spiel alles reinlegt und drücken ihm die Daumen, dass er sein Potenzial abrufen kann."

Luis Foege ist von der brisanten Ausgangsposition an der Tabellenspitze unbeeindruckt und sagt: "Das spielt für mich keine Rolle. Als Sportler will man immer gewinnen und das Beste herausholen. Ich möchte Geschichte schreiben." Mit der HSG, für die bislang vier Aufstiege in die stärkste zweite Liga der Welt in den Annalen stehen, aber auch persönlich. "Schließlich bin ich noch nie aufgestiegen", sagt er. "Das wäre ein absolutes Highlight. Dafür werde ich alles geben und einbringen, was das Team von mir braucht."

Am Bodensee konnte er zudem bei HSG-Sponsor Licht+Strom eine Ausbildung zum Elektriker für Gebäude- und Energietechnik vorantreiben. Nun geht es zurück in die Heimat und in das familiäre Umfeld. "Ausschlaggebend war jedoch der Wunsch nach neuen Erfahrungen, nachdem er als junger Spieler mit der HSG bereits im Bundesliga-Unterhaus aktiv sein konnte", so die HSG Konstanz.

"Dafür bin ich der HSG auch sehr dankbar", sagt Luis Foege und fügt mit Blick auf die Rückserie mit der HSG Konstanz an: "Wir haben hier super emotionale Fans, ein leidenschaftliches Trainerteam und tolles Umfeld. Alles für den Aufstieg ist daher mein Ziel." Los geht diese gemeinsame Mission wieder am Samstag, 20 Uhr, wenn Foeges Ex-Club Heilbronn-Horkheim zum Rückrundenauftakt in der Schänzle-Hölle gastiert.