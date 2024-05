Luis Enrique verspricht "sehr gute Show" - und schießt wieder gegen die Presse

Paris Saint-Germain blickt vorfreudig auf das Halbfinal-Hinspiel in Dortmund. Coach Luis Enrique versprach eine "sehr gute Show" - und ätzte einmal mehr gegen die Journalisten.

Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch die Amtszeit Luis Enriques in Paris zieht, dann sein fortwährender Clinch mit den Journalisten. Vor dem Halbfinal-Hinspiel im Signal-Iduna-Park am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) antwortete der 53-Jährige überdeutlich auf die Frage, was er davon halte, dass PSG als "großer Favorit" gehandelt wird. Der Spanier lachte laut auf und entgegnete dann: "Ich sage schon seit langem, dass die Presse keine Ahnung vom Fußball hat."

Was geschrieben werde, sei ihm "völlig egal". "Das Schöne daran, hier zu sein, ist, dass wir ein ganz besonderes Spiel in einem einzigartigen Stadion in Europa genießen können. Das ist es, was wir uns verdient haben."

Auch mit Blick auf die Viertelfinals - beim BVB fielen neun Tore, bei PSG sogar zehn - freut sich Luis Enrique als Freund des Offensivfußballs auf den Schlagabtausch mit Dortmund. Er versprach: "Das wird eine sehr gute Show." Der PSG-Coach rechnet mit "vielen Toren, weil wir es immer wieder schaffen, gefährlich in den gegnerischen Strafraum einzudringen". Etwas, was der BVB möglichst zu verhindern versucht.

Ein abwartendes, lauerndes Paris brauche der Bundesligist nicht zu erwarten. "Ich denke, es wird ähnlich wie im Viertelfinale sein, weil Dortmund und wir eben so spielen. Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen. Ich glaube, es wird ein würdiges Spektakel." Ob das Verpassen des Endspiels in Wembley eine Enttäuschung für PSG wäre? "Jedes andere Ergebnis als das Erreichen des Finales wäre für alle vier Mannschaften eine Enttäuschung."

Mit dem Team, das Mitte Dezember "nur" 1:1 in Dortmund spielte, habe PSG nicht mehr so viel zu tun. Laut Luis Enrique habe sich Paris "in allen Bereichen verbessert, im Angriff und in der Abwehr - und natürlich können wir uns noch weiter verbessern".

Goncalo Ramos: "Das macht uns ruhig und zuversichtlich"

Eine Schlüsselrolle wie im Viertelfinale gegen Barcelona könnte Stratege Vitinha (sieben CL-Einsätze, zwei Tore, ein Assist) einnehmen, daran glaubt Luis Enrique fest. "Er spielt eine unglaubliche Saison", sagte der PSG-Coach über seinen Schützling, den er gar adeln sollte: "Er ist auf Augenhöhe mit den Besten in Europa. Er ist einer der besten Spieler des Kaders."

Von diesem Standing ein gutes Stück entfernt ist Stürmer Goncalo Ramos, der bei sechs Champions-League-Einsätzen für Paris in dieser Saison noch ohne Tor dasteht und fünfmal nur von der Bank kam. Dennoch sagt der 22-Jährige über den BVB: "Wir haben schon zweimal gegen sie gespielt, wir kennen sie gut. Wir vertrauen auf unsere Qualitäten - das macht uns ruhig und zuversichtlich. Wir machen in dieser Saison einen sehr guten Job. Wir sind bereit."

Auch für die Gelbe Wand? "Wir kennen dieses Stadion, es ist etwas Besonderes und schwierig für Gastmannschaften", sagte Goncalo Ramos, der hinterhschob: "Aber eine Mannschaft wie wir muss bereit sein, in einem Stadion wie diesem zu spielen, wenn wir weiterkommen wollen."