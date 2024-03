Luis Enrique und Mbappé: Störfeuer oder der Wunsch nach Klarheit?

Glaubt man PSG-Trainer Luis Enrique, spielt Kylian Mbappé gerade wohl seine letzte Saison für den Verein. Und der Spanier wiederholt sich wirklich oft.

Einige Trainer reagieren auf Themen, mit denen sie von manchen Journalisten einfach nicht in Ruhe gelassen werden, irgendwann nur noch mit Ironie und Sarkasmus. Mit Worten also. Bei Luis Enrique, Trainer von Paris St. Germain, waren es zuletzt vielmehr die Taten, die für Verwunderung sorgten.

Der Spanier spielte schon das verbale Spiel, dass Kylian Mbappé den französischen Rekordmeister im Sommer mal wieder verlassen soll, auf mehreren Pressekonferenzen mit. Wobei man angesichts der Tatsache, dass er seinen besten Spieler in den vergangenen Spielen wiederholt vorzeitig ausgewechselt hat, schon davon ausgehen darf, dass es sich gar nicht um Ironie und Sarkasmus handelt - wenn Luis Enrique zudem beteuert, dass seine Mannschaft lernen muss, ohne ihren Unterschiedsspieler zu performen.

Am Dienstagabend, im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel bei Real Sociedad, machte der CL-Sieger von 2015 mit dem FC Barcelona keine Experimente. Mbappé, der schon beim 2:0-Sieg im Hinspiel getroffen hatte, markierte beim 2:1-Sieg im Baskenland gleich beide Pariser Tore. Viel mehr Unterschiedsspieler und Matchwinner ging kaum.

Nichtsdestotrotz sah sich Luis Enrique nach Schlusspfiff kaum mit der starken Leistung seines Angreifers konfrontiert, sondern abermals mit dessen vermeintlich bevorstehendem Wechsel zu Real Madrid - und mit seinen fragwürdigen Mbappé-Auswechslungen. "Wie es aussieht, wird seine Zukunft ja nicht hier sein", wiederholte Luis Enrique gegenüber Canal+ gebetsmühlenartig. "Also müssen wir ausprobieren, wie es mit anderen Spielern läuft."

Mbappé: "Habe viele Probleme - der Trainer ist keines"

Es scheint also wirklich kein Störfeuer zu sein, um mit den Journalisten Katz und Maus zu spielen, sondern vielleicht eher der Wunsch nach zeitiger Klarheit in einer ewig zähen Transfer-Saga, die sich allem Anschein nach dem Ende neigt.

Mbappé selbst machte in San Sebastian gute Miene zu einem Spiel, das ihn die Auswärtspartie in Monaco in der zweiten Hälfte zuletzt neben seiner Mutter auf der Tribüne verfolgen ließ. "Mein Verhältnis mit dem Trainer ist gut, es gibt keine Probleme, auch wenn manche Leute das glauben mögen", versicherte der Goalgetter. "Ich habe viele Probleme, aber der Trainer ist keines davon."

Vielleicht war Mbappé aber auch nur so gut auf Luis Enrique zu sprechen, weil er ihn am Dienstagabend durchspielen ließ.