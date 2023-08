Luis Enrique über Causa Mbappé: "Der Verein steht über allem"

Im Transferstreit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain verhärten sich die Fronten immer mehr. Nun äußert sich auch Trainer Luis Enrique.

Erst am Donnerstag stellte Mbappé laut "Le Parisien" gegenüber PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi klar, dass er den Verein in diesem Sommer in keinem Fall verlassen werde und seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag in der französischen Hauptstadt erfüllen werde - trotz der weiterhin anhaltenden Degradierung in die "Trainingsgruppe 2".

Mbappé wird somit sicher nicht Teil des Kaders sein, der am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Liga-Start zuhause gegen den FC Lorient antritt. Für den französischen Meister natürlich ein herber sportlicher Verlust. Umso mehr hofft Neu-Trainer Luis Enrique auf eine gute und vor allem schnelle Lösung für alle Seiten. "Ich hoffe, dass der Verein und Mbappé eine Einigung finden werden", so der Spanier am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Der 53-Jährige untermauerte aber auch, dass nichts wichtiger sei, als die Philosophie des Klubs: "Der Verein steht über allem."

Weil Mbappé eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrages klar abgelehnt hat, droht PSG ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer. In Paris trainiert der Nationalstürmer nun mit der Gruppe von Spielern, mit denen der Verein für die neue Saison nicht mehr plant.

Was Luis Enrique derweil von seinem vorhandenen Personal erwartet? "Ich möchte 95 bis 100 Minuten haben, in denen das Team konkurrenzfähig sein möchte. Ich will keine zehn Minuten Wahnsinn, ich will totalen Fußball, Pressing. Die Mannschaft ist kampfbereit, wir wollen Freude bereiten", so die klare Forderung des Spaniers, der aber gleichzeitig zur Vorsicht mahnt. "Vielleicht haben wir vom ersten Spiel an nicht diesen Rhythmus, es wird ein schwieriges Spiel."

