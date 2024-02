Luis Enrique als Halbzeit-Koch: Wie PSG La Real doch noch schlug

Paris St. Germain ist im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Sociedad mit dem Schrecken und anschließend mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung davongekommen. Dafür war eine deftige Ansprache von Trainer Luis Enrique nötig.

Einfluss von außen: PSG-Trainer Luis Enrique mit Achraf Hakimi. PSG via Getty Images

In der Regel geht der Gruppenzweite nicht als Favorit in sein Champions-League-Achtelfinale, Paris St. Germain machte gegen Real Sociedad aber eine Ausnahme. Nichtsdestotrotz hatten die Franzosen zunächst ihr Heimspiel zu bestreiten, beziehungsweise zu gewinnen, wonach es am Mittwochabend allerdings erst nicht aussah.

"Die erste Hälfte war ein Albtraum", haderte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem Spiel in aller Deutlichkeit. "La Real war besser als wir, hat uns oft den Ball weggenommen und uns mit langen Bällen Schwierigkeiten bereitet." Die Ursachen dafür verortete der Spanier gegen die Spanier in den Bereichen "Mut" und "Prinzipientreue".

Dass gerade der Mut gefehlt habe, befand auch Star-Stürmer Kylian Mbappé. "Wir hätten in der ersten Hälfte mehr Persönlichkeit zeigen können", meinte der 25-Jährige, der das alles aber als "Teil eines Lernprozesses" einordnete und darüber hinaus bemerkte, dass "wir das nicht teuer bezahlt haben". Aber nur, weil Real Sociedads Mittelfeldspieler Mikel Merino kurz vor dem Pausenpfiff lediglich die Latte traf.

Marquinhos: "Er hat uns die Ohren langgezogen"

Für Luis Enrique hatte diese Szene das Fass womöglich zum Überlaufen gebracht. Bei seiner Halbzeitansprache fuhr der Trainer jedenfalls aus der Haut. Er kochte vor Wut, wie sowohl Bradley Barcola (RMC) als auch Marquinhos (Canal+), öffentlich bestätigten. "Er hat uns die Ohren langgezogen", schmunzelte der Verteidiger. Über den Inhalt der Ansprache wollte er nichts sagen.

Sie fruchtete jedenfalls. Nach dem Seitenwechsel hatte PSG mehr Ballbesitz, trat entschlossener auf - und traf vor allem zweimal. Durch Anführer Mbappé und den jungen Barcola ("Der Trainer hat uns aufgeweckt") stand am Ende ein 2:0 auf der Anzeigetafel, das Luis Enrique hinterher dem Vertrauen seiner Spieler zuschrieb. Wie genau er es in der Kabine aus ihnen herausgekitzelt hat, behielt auch der Coach für sich: "Köche verraten ihre Rezepte nicht."