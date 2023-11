Luis Diaz: "Ich bitte um die Freilassung meines Vaters"

Luis Diaz (26) hat sich nach seinem erfolgreichen Comeback bei Liverpools Remis in Luton zur Situation um seinen entführten Vater geäußert.

Dachte nach seinem Tor in Luton sofort an seinen Vater Manuel: Luis Diaz. IMAGO/Action Plus

Luis Diaz hat sich nach seinem wichtigen Tor für den FC Liverpool beim 1:1 in Luton via Instagram am Sonntagabend an die Entführer seines Vaters gewendet. Der 26-Jährige schrieb eine Stellungnahme - und zwar "nicht als Fußballspieler, sondern als Sohn von Manuel Diaz".

Sein Vater sei ein hart arbeitender Mensch, "die Stütze unserer Familie" und entführt worden, so Luis Diaz. Er richtete sich direkt an die ELN, die größte Rebellengruppe Kolumbiens, und bat "um die sofortige Freilassung meines Vaters. Und ich bitte die internationalen Organisationen, sich für seine Freiheit einzusetzen."

Wie bei seiner Mutter, die ebenfalls entführt, doch schnell wieder freigelassen wurde, und seinen Geschwistern wachse bei Luis Diaz "mit jeder Sekunde, mit jeder Minute" die Angst und Verzweiflung. "Wir haben keine Worte, um zu beschreiben, was wir fühlen." Das Leiden ende erst dann, "wenn wir meinen Papa wieder zuhause begrüßen dürfen".

Gedanken bei "vielen Familien in meinem Land"

Am Ende des Statements richtete sich Luis Diaz noch "im Namen der Liebe und des Mitgefühls" an die Entführer, diese sollen bitte "ihr Vorgehen überdenken und uns erlauben, ihn zurückzubekommen".

Zum Thema Vater von Luis Diaz soll freigelassen werden

Seinen Dank sprach der 26-Jährige schließlich auch noch aus - an alle Kolumbianer und die "internationale Gemeinschaft. Für die Unterstützung, die wir erhalten haben, für die vielen Bekundungen der Zuneigung und Solidarität in diesem schwierigen Moment, den wir erleben."

Luis Diaz wollte dabei keineswegs verhehlen, dass "viele Familien in meinem Land" unter Entführungen leiden müssen. Sein Tor früher am Abend widme er "allen Geiseln meines Landes" und seinem Vater Manuel.