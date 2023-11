Luis Alberto verzweifelt am Aluminium: Kein Sieger zwischen Lazio und Roma

Serie A - Highlights by DAZN 13.11.2023

2:57Das Derby della Capitale an diesem Sonntag blieb hinter den Erwartungen zurück. In einer intensiven Partie arbeiteten die beiden Mannschaften sich aneinander ab, zwischenzeitlich wurde es einmal hitzig. Am Ende stand eine Nullnummer zu Buche - auch weil Luis Alberto anfänglich nur den Pfosten traf und sich ägern musste.