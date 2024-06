Lugano verpflichtet Papadopoulos vom BVB

Antonios Papadopoulos schlägt das nächste Kapitel in seiner Karriere auf. Der 24-jährige Innenverteidiger hat den BVB in Richtung Lugano verlassen.

Fünf Bundesliga-Spiele und zwei Einsätze in der Champions League sind es geworden im Dress von Borussia Dortmund. Nun versucht Antonios Papadopoulos sein Glück andernorts. Dass er den BVB verlassen würde, war schon seit längerer Zeit bekannt. Nun ist auch klar, wohin es den Deutsch-Griechen verschlagen wird.

Der Schweizer Pokalfinalist und Vizemeister FC Lugano hat sich die Dienste des Defensivspielers gesichert, der vornehmlich in der Innenverteidigung eingesetzt werden soll, aber auch auf der Sechs spielen kann. "Er ist ein Spieler, der sehr geschickt in Zweikämpfen ist", lobte Sport-Geschäftsführer Carlos Da Silva den Neuerwerb mit der Erfahrung von 141 Drittliga-Partien (sieben Tore). "Normalerweise ist seine Rolle die des Innenverteidigers. Er kann in einer Dreier- oder Viererkette spielen, aber auch als Sechser im Mittelfeld eingesetzt werden", so Da Silva weiter.

Deutsches Verteidiger-Duo möglich

Papadopoulos ist der erste Sommertransfer in Lugano, das den Neuen mit einem Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027 bindet. Im Team von Trainer Mattia Croci-Torti trifft der gebürtige Stuttgarter auf einen anderen deutschen Innenverteidiger. Der gleichaltrige Lars Lukas Mai spielt seit zwei Jahren für die Südschweizer. Am vergangenen Sonntag wurde der im NLZ des FC Bayern ausgebildete und vom SV Werder Bremen nach Lugano geholte Mai im Pokalfinale zum tragischen Helden, als er im Berner Wandorf-Stadion im Duell mit Servette Genf den 24. und letzten Versuch in einem denkwürdigen Elfmeterschießen nicht verwandeln konnte und dadurch zum zweiten Mal in Folge mit dem FCL im Endspiel scheiterte.

Papadopoulos winken an der Seite von Mai auch internationale Einsätze mit Lugano. Der Klub steigt als Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation ein, muss seine Heimspiele jedoch wegen des Stadionumbaus in der Spielstätte des Zweitligisten FC Thun im Berner Oberland austragen.

aho