"Luft nach oben, das weiß er auch": Capretti stachelt Batista Meier an

Nach dem 1:2 in Bremen will Dresdens neuer Trainer gegen St. Pauli die Tabelle ausblenden. Bei Guerino Caprettis Heimdebüt soll Oliver Batista Meier die Offensive beleben.

Will mehr Struktur in des Gegners Hälfte: Dresdens Trainer Guerino Capretti. IMAGO/Hentschel

Der Auftakt als neuer Dresden-Trainer ging für Guerino Capretti daneben - 1:2 beim Spitzenreiter Werder Bremen. Punkte gab es für den vor allem im ersten Abschnitt beherzten Auftritt von Dynamo nicht, allerdings sammelte der Coach eine Menge Erkenntnisse.

Zum Beispiel, dass das Comeback von Tim Knipping den Sachsen spürbar gut tat. "Vor dem Bremen-Spiel war mir klar, dass er natürlich noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber seine Präsenz und Wucht brauchten wir", lobte Capretti den von einem Kreuzband- und Innenbandriss zurückgekehrten Innenverteidiger. "Diese Attribute brauchen wir auch gegen St. Pauli", stellte der Coach dem 29-Jährigen eine Spiel-Garantie für die Herausforderung gegen die drittplatzierten Hanseaten aus.

Mai-Verletzung: "Wir sind alle etwas traurig"

Knippings Wucht und Präsenz in der Defensive wird umso wichtiger sein, weil sich am Mittwoch Sechser Sebastian Mai verletzte und mehrere Wochen fehlen wird. "Das ist total schade. Er hat uns gegen Bremen Halt gegeben. Wir sind alle etwas traurig. Aber er blickt nach vorne - und das zeigt, dass er will."

Auch ohne Mai ist es Capretti wichtig, dass seine Spieler die Tabellenkonstellation - Dresden steht auf dem Relegationsrang - nicht mit ins Spiel tragen. "Meine Aufgabe ist es, die Jungs so zu fokussieren, dass wir auf uns schauen. Wir wollen dem Gegner wehtun. Wir bauen auf die guten Dinge in Bremen und im Training auf."

Überfrachten will der neue Coach seine neuen Spieler allerdings nicht mit Inhalten, neun Spieltage vor dem Saisonfinale setzt der ehemalige Verler Trainer auf kleine Schritte. "Wir können nicht in einer Trainingseinheit alle Dinge reinpacken. Das funktioniert von Einheit zu Einheit. Und die Jungs haben das gut aufgenommen. Aber natürlich brauchen sie auch etwas Zeit."

Ich will ihnen in die Augen blicken und sehen, ob sie bereit sind und ob sie sich gut fühlen. Guerino Capretti

Und Zeit nimmt sich der 40-Jährige dann auch nochmal ganz speziell in der Zeit nach der Trainingseinheit, da geht es dann um das Mentale: "Nach dem Training suche ich immer die Gespräche mit den Jungs. Ich will ihnen in die Augen blicken und sehen, ob sie bereit sind und ob sie sich gut fühlen."

Capretti sieht bei Batista Meier Luft nach oben - "Das weiß er auch"

Ein besonderes Augenmerk legten die Dresdner in dieser Woche auf die gegnerische Hälfte, hier soll laut Captretti "Struktur" rein und ein "souveräner Umgang mit Dingen". An dieser Stelle kommt dann Oliver Batista Meier ins Spiel. Der Winter-Neuzugang vom FC Bayern absolvierte sein fünftes Zweitliga-Spiel für den Aufsteiger (konstant fünfmal mit der kicker-Note 4 ausgestattet) und soll das Offensivspiel der SGD beleben.

"Er hat eine sehr gute Schuss- und Flankentechnik. Bei ihm stimmt dabei auch die Quote. Luft nach oben gibt es natürlich immer, das weiß er auch", nimmt Capretti den 21-jährigen in die Pflicht, der sich in Dresden bestens aufgenommen fühlt. "Ich fühle mich sehr wohl in Dresden. Die Stadt ist super, die Mannschaft ist top. Ich habe mich sehr schnell eingelebt. Leider haben wir noch nicht gewonnen, seit ich hier bin. Das wollen wir ändern", so Batista Meier.