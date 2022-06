Lührs gewinnt Triathlon-Sprint - Mihambo wird Favoritenrolle gerecht

Die Entscheidungen bei den Finals in Berlin am Sonntag im Überblick ...

Triathlet Lasse Lührs hat nach einem rasanten Endspurt die deutsche Meisterschaft über die Sprintdistanz gewonnen. Der 26-Jährige vom TV Buschhütten verwies am Sonntag bei den Finals in Berlin nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen Lasse Nygaard Priester (LAZ Saarbrücken) auf den zweiten Platz. Lührs benötigte 51:02 Minuten, Priester war acht Sekunden langsamer. Auf Rang drei kam Henry Graf (Triathlon Team DWS Darmstadt/+19 Sekunden).

Heinle gewinnt im Weitsprung - Entholzner verpasst erneuten Sieg

Fabian Heinle hat sich zum fünften Mal den deutschen Meistertitel im Weitsprung gesichert. Der 28-jährige Stuttgarter gewann am Sonntag bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin mit 7,81 Metern. Damit verteidigte der EM-Zweite von 2018 seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, verfehlte die Normen für WM und EM in diesem Sommer aber deutlich.

Maximilian Entholzner aus Passau verpasste seinen zweiten Erfolg nach 2020. Der deutsche Jahresbeste wurde mit 7,52 Metern Dritter hinter Oliver Koletzko aus Wiesbaden, der fünf Zentimeter weiter sprang. Zehnkämpfer Kai Kazmirek kam mit 7,18 Metern auf Rang acht.

Jahn und Lemke bei den Kanuten erfolgreich

Canadierspezialistin Lisa Jahn und Kajaksprinter Max Lemke haben sich die letzten deutschen Meistertitel bei den Finals in Berlin geholt. Auf der 160 Meter-Distanz setzte sich Jahn am Sonntag mit einem Start-Ziel-Sieg souverän gegen die Potsdamerin Annika Loske durch. "Ich bin gut mit Kraft ausgestattet und habe auch die mit Abstand meiste Erfahrung", sagte die 28-Jährige vom Müggelheimer SC dem ZDF. Dritte wurde Lina Bielicke aus Karlsruhe.

Auch der Potsdamer Lemke feierte einen souveränen Sieg. Im Finale verwies er den Dresdner Tom Liebscher auf Rang zwei. "Wir Sportler sind froh, hier an der East Side Gallery zeigen zu dürfen, wie geil unser Sport ist", sagte Lemke. Dritter wurde der Potsdamer Martin Hiller mit einem Sieg im Kopf-an-Kopf-Duell gegen Vereinskollege Jacob Schopf.

Mihambo holt sechsten nationalen Titel

Malaika Mihambo ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat den sechsten Titel bei den deutschen Meisterschaften im Weitsprung gewonnen. Die 28 Jahre alte Olympiasiegerin von der LG Kurpfalz siegte am Sonntag mit einer Weite von 6,85 Meter vor Maryse Luzolo aus Königstein mit 6,60 Meter. Auf Platz drei kam Mikaelle Assani aus Karlsruhe mit 6,54 Meter.

Nach dem Saisoneinstand mit 7,09 Metern konnte Mihambo die Sieben-Meter-Marke nicht mehr übertreffen. Sowohl bei der WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/USA als auch bei der EM im August in München geht sie als Titelverteidigerin an den Start.

Zum Nachlesen: Die Entscheidungen vom Samstag im Überblick

"Die Finals - Berlin 2022": Fragen und Antworten