Lührs gewinnt Triathlon-Sprint - Heinle zum fünften Mal deutscher Meister

Sprang wieder einmal am weitesten: Der Stuttgarter Fabian Heinle. IMAGO/Beautiful Sports

Triathlet Lasse Lührs hat nach einem rasanten Endspurt die deutsche Meisterschaft über die Sprintdistanz gewonnen. Der 26-Jährige vom TV Buschhütten verwies am Sonntag bei den Finals in Berlin nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen Lasse Nygaard Priester (LAZ Saarbrücken) auf den zweiten Platz. Lührs benötigte 51:02 Minuten, Priester war acht Sekunden langsamer. Auf Rang drei kam Henry Graf (Triathlon Team DWS Darmstadt/+19 Sekunden).

Heinle gewinnt im Weitsprung - Entholzner verpasst erneuten Sieg

Fabian Heinle hat sich zum fünften Mal den deutschen Meistertitel im Weitsprung gesichert. Der 28-jährige Stuttgarter gewann am Sonntag bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin mit 7,81 Metern. Damit verteidigte der EM-Zweite von 2018 seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, verfehlte die Normen für WM und EM in diesem Sommer aber deutlich.

Maximilian Entholzner aus Passau verpasste seinen zweiten Erfolg nach 2020. Der deutsche Jahresbeste wurde mit 7,52 Metern Dritter hinter Oliver Koletzko aus Wiesbaden, der fünf Zentimeter weiter sprang. Zehnkämpfer Kai Kazmirek kam mit 7,18 Metern auf Rang acht.

