Lüdke verlässt Barockstadt zum Jahresende

Die SG Barockstadt und Jan Lüdke gehen ab dem neuen Jahr getrennte Wege. Der 25-Jährige, der im Sommer 2022 zur SGB gewechselt war, kam am Anfang des Monats mit der Bitte um eine Vertragsauflösung auf den Vorstand zu. „Aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels in diesem Sommer konnte Jan leider nichtmehr so trainieren, wie es für die Regionalliga nötig ist. Dementsprechend sind wir seiner Bitte entgegengekommen und werden den Vertrag zum 31. Dezember 2023 auflösen", so der Sportliche Leiter Volker Bagus.