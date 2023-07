Lückenkemper wieder schnellste deutsche Sprinterin

Top-Favoritin Gina Lückenkemper ist wie im Vorjahr zum deutschen Meistertitel über 100 Meter gesprintet.

Die Doppel-Europameisterin gewann im Finale am Samstag in Kassel überlegen in 11,03 Sekunden. Für die in den USA trainierende gebürtige Westfälin war es insgesamt der vierte deutsche Titel über diese Distanz. Im Vorjahr in München hatte die 26-jährige Lückenkemper auch mit der Staffel EM-Gold geholt.

Auf Rang zwei lief in 11,33 Sekunden Chelsea Kadiri aus Magdeburg. Sina Mayer aus Zweibrücken wurde Dritte in 11,40 Sekunden. Nicht dabei war Lisa Mayer, die Europameisterin mit der Staffel fällt wegen einer Oberschenkelverletzung für die restliche Saison aus und damit auch für die WM vom 19. bis 27. August in Budapest.

Statistik

Deutsche Meisterschaft in Kassel

Frauen, 100 m

1. Gina Lückenkemper (Berlin) 11,03 Sek.; 2. Chelsea Kadiri (Magdeburg) 11,33; 3. Sina Mayer (Zweibrücken) 11,40; 4. Rebekka Haase (Wetzlar) 11,41; 5. Lisa Nippgen (Mannheim); 6. Yasmin Kwadwo-Bühner (Paderborn); 7. Jennifer Montag (Leverkusen) 11,43; 8. Denise Uphoff (München) 11,55

5000 m: 1. Lea Meyer (Leverkusen) 15:26,82 Minuten, 2. Eva Dieterich (Tübingen) 15:48,69, 3. Sofia Benfares (Rehlingen) 16:08,26



100 m Hürden: 1. Franziska Schuster (Leverkusen) 13,17 Sekunden, 2. Isabel Mayer (Wattenscheid) 13,19, Monika Zapalska (Wattenscheid) 13,26



Dreisprung: 1. Maria Purtsa (Chemnitz) 14,02 m, 2. Sahra-Michelle Kudla (Berlin) 13,53, 3. Lea-Sophie Klik (Chemnitz) 13,23



Diskuswerfen: 1. Kristin Pudenz (Potsdam) 65,98 m, 2. Shanice Craft (Halle) 64,05, 3. Marike Steinacker (Leverkusen) 62,70



Hammerwerfen: 1. Samantha Borutta (Frankfurt) 68,12 m, 2. Aileen Kuhn (Ludwigsburg) 66,87, 3. Michelle Döpke (Leverkusen) 64,69