Lückenkemper freut sich auf Rom: "Habe einen Titel zu verteidigen"

Vor der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom gibt sich Deutschlands Ausnahmesprinterin Gina Lückenkemper selbstbewusst. Die 27-Jährige will ihre Goldmedaille über die 100 Meter verteidigen.

Die Bilder hat sie noch präsent: 16. August 2022, Münchner Olympiastadion, 100-Meter-Finale der Frauen. Gina Lückenkemper liegt praktisch gleichauf mit der Schweizerin Mujinga Kambundji und der Britin Daryll Neita. Mit letzter Kraft schmeißt sich die Sprinterin nach vorne ins Ziel, kommt dabei zu Fall - und gewinnt. In 10,99 Sekunden wird Lückenkemper zur Europameisterin, der größte Erfolg ihrer Karriere. Ihre Kontrahentinnen sind nur um ein paar Tausendstel geschlagen.

Und noch etwas ist geblieben von diesem Abend, eine Narbe am linken Knie der Ausnahmesprinterin. Die hatte sie sich bei ihrem Sturz mit ihren eigenen Spikes zugefügt, eine Erinnerung an den Tausendstel-Thriller. "Ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich mir die Narbe ansehe", berichtet Lückenkemper, "aber das brauche ich nicht zwingend nochmal."

Das Ergebnis von vor zwei Jahren, das möchte die 27-Jährige aber schon wiederholen. Als Titelverteidigerin geht Lückenkemper bei der Leichtathletik-EM in Rom (7. bis 12. Juni) an den Start, im Stadio Olimpico will sie sich erneut zur Sprint-Königin Europas krönen. Und auch mit der deutschen 100-Meter-Staffel will sie den Gold-Triumph von München wiederholen. Die Athletin gibt sich zuversichtlich, die "Mission Titelverteidigung" ist mehr als nur eine dahingesagte Phrase: "Wir rennen im Olympiastadion. Und die meisten wissen: Olympiastadien liegen mir".

Lehren aus verkorkster Vorsaison

Bislang läuft die Saison noch nicht rund, Lückenkemper lief noch nicht ein einziges Mal unter elf Sekunden - eine in der Leichtathletik magische Marke, die die Sprinterin erstmals 2017 bei der WM in London (10,95 s) unterboten hatte, als erste Deutsche seit Katrin Krabbe 1991. Mit ihrer Jahresbestzeit von 11,06 Sekunden liegt die Soesterin sogar "nur" auf Platz sieben der Meldeliste für die EM.

Doch das lässt sich mit der Herangehensweise erklären, die die Athletin gemeinsam mit ihrem US-Coach Lance Brauman, bei dem sie seit Ende 2019 trainiert, ausgetüftelt hat. Und die aus den Fehlern der Vorsaison resultiert: Im letzten Jahr bestritt Lückenkemper bereits früh in der Saison viele Wettkämpfe und rannte dabei schnelle Zeiten. Bei der WM in Budapest blieb sie dann allerdings zweimal unter ihren Möglichkeiten und schied im Halbfinale aus.

Nun tatstet sich die Sprinterin dosierter heran an ein Jahr voller Höhepunkte. Im Training in Clermont, Florida bereitete sie sich an der Seite von Sprint-Stars wie Weltmeister Noah Lyles unter Top-Bedingungen in Ruhe vor. Mit Auftritten bei Wettkämpfen hielt sich die 27-Jährige dagegen noch zurück. Weniger ist mehr, um in den großen Momenten die volle Leistung auf die Bahn zu bringen.

Traum von der Finalteilnahme bei Olympia

So spricht nichts dagegen, dass Lückenkemper in Rom nicht wieder ganz vorne mitlaufen könnte. Die muskulären Probleme, die sie vor eineinhalb Wochen in Dessau nach dem Vorlauf zur Aufgabe zwangen? Reine Sicherheitsmaßnahme und bereits kein Thema mehr. Gegen starke Konkurrenz, vor allem der Britinnen um Dina Asher-Smith werden Lückenkemper zwar nur Außenseiterchancen eingeräumt - doch das war vor zwei Jahren in München auch nicht anders.

Die Vorläufe am Samstag darf sie als Titelverteidigerin übersprigen, Lückenkempers Fokus ist daher bereits auf das Halbfinale am Sonntag (21.13 Uhr) gerichtet. Ein Platz im Finale (22.53 Uhr) ist das Minimalziel, bei der "sau, sau spannenden Entscheidung" um Gold möchte die schnellste deutsche Sprinterin auf alle Fälle dabei sein.

Die Europameisterschaften "nehme ich definitiv nicht auf die leichte Schulter. Ich habe da einen Titel zu verteidigen", sagte die Sportlerin des Jahres 2022 jüngst in einer ZDF-Doku. Doch es stehen noch weitere Highlights auf dem Jahresplan: Die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Die Medaillenchancen für Lückenkemper sind gegen die Athletinnen aus großen Sprint-Nationen wie Jamaika und den USA zwar gering. Doch eine Finalteilnahme bei Olympia, das ist ihr zweiter großer Traum in diesem Jahr.